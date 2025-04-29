«Рома» Раньери просто феноменальна! 73-летний тренер разрывает серию А

Понятно, что в эти выходные было совершенно умопомрачительное класико, а «Ливерпуль» оформил титул в АПЛ (как же радостно за болельщиков красных, которые, в отличие от ковидного 2020 года, теперь смогли увидеть все своими глазами с трибун «Энфилда», а также знатно гульнуть на улицах, площадях и в пабах города), и эти события забрали почти все внимание. Но, полагаю, мы должны вспомнить и про Италию и отдать должное человеку, который может считаться одним из главных героев сезона в серии А.
Речь о Клаудио Раньери. 73-летний мужчина, прошлым летом решивший завязать с тренерством, выйти на пенсию и наконец отдохнуть, вернулся к работе и показывает, что он еще вполне способен уделывать модных молодых щеглов. Уроженец Рима и воспитанник «Ромы», он не смог отказать любимому клубу, когда к нему вновь обратились за помощью.
Теперь Клаудио уважают не только в Лестере и Риме, но и в Неаполе!
Раньери принял римлян 14 ноября, когда «Рома» плелась на 12-м месте в серии А, набрав всего 13 очков в 12 турах, и до зоны вылета было куда ближе, чем до еврокубков. В минувшее воскресенье команда приехала в Милан и абсолютно по делу грохнула на «Сан-Сиро» совсем потерявшийся в последние полторы недели «Интер». Причем счет 1:0 не вполне отражает реальное соотношение сил на поле — вполне могло быть 2:0 или 3:0. Теперь у «Ромы» 60 очков, она на 5-м месте в таблице и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. А Раньери, помимо Рима, Лестера, Сардинии и других уголков Италии и Европы, будут еще очень сильно любить и уважать в Неаполе — ведь благодаря результату матча в Милане «Наполи» единолично возглавил таблицу и теперь может не оглядываться на «Интер».
Взлет «Ромы» поразителен. При Раньери команда набрала 47 очков в 22 турах, то есть в среднем 2,13 балла за матч. Вполне себе неплохой показатель. Просто для сравнения: лидирующий сейчас в серии А «Наполи» в среднем набирает 2,17 очка за игру, а «Интер» — 2,08. То есть римляне идут по чемпионскому графику.
Опять же, для сравнения: на этом отрезке, то есть начиная с 14 ноября, «Наполи» набрал 48 очков, «Интер» — 46, «Аталанта» — 40, «Ювентус» — 37, «Фиорентина» — 34.
В 2025 году «Рома» еще не проигрывала в серии А. Последнее поражение случилось аж 15 декабря — 0:2 в гостях от «Комо». А беспроигрышная серия сейчас составляет 18 матчей. Все три неудачи при Раньери пришлись на первый месяц его работы, когда он только пытался привести команду в чувство.
Наконец, еще один показательный факт. За 22 тура под руководством Клаудио «Рома» пропустила всего 15 мячей. А в рамках своей беспроигрышной серии позволила соперникам забить лишь 10 голов, причем только однажды пропустила больше одного мяча за матч — ничья 2:2 с «Болоньей» 12 января.
Просто феноменально.
А главное, всех этих результатов Раньери добивается с составом, набранным непонятно как и непонятно для чего. В данном случае речь про игровую концепцию и стиль. Впрочем, то, что спортивный блок, да и в целом менеджмент клуба не вполне адекватны и вменяемы, стало понятно еще в начале сезона, когда сперва очень некрасиво расстались с Даниэле Де Росси, а потом зачем-то назначили Ивана Юрича.
При Раньери даже непонятно зачем привезенный в Рим Матс Хуммельс перестал быть похожим на завсегдатая турнира «Негаснущие звезды», причем в категории старше 50 лет, и снова напоминает действующего футболиста.
Ах да, последний месяц тренер обходится без Пауло Дибалы, который травмирован и до конца сезона уже не сыграет.
Добрый дедушка со стальным характером
Безусловно, при Раньери «Рома», прямо скажем, далека от эталонов прогрессивного современного футбола в понимании большинства болельщиков. Ну так и чемпионский «Лестер» — 2016 тоже был далек. Но зато в раздевалке и на скамейке теперь спокойно, в отличие от, например, периода позднего Жозе Моуриньо.
Клаудио уже довольно давно вжился в образ этакого доброго дедушки, и с возрастом это впечатление все сильнее и сильнее, но при этом… э-э-э… скажем так, характер (мне, конечно, больше нравится другое слово, ну да ладно) у него всегда был стальным. Мой любимый пример в связи с этим следующий. Первый заход Раньери в «Рому», сезон-2009/10, дерби с «Лацио». После первого тайма счет 0:1, и в перерыве он разом убирает с поля Франческо Тотти и Даниэле Де Росси, которые к тому моменту схватили по желтой карточке и вообще страдали ерундой, а не играли в футбол. Разом заменить двух икон Рима, да еще и при 0:1. То дерби «Рома» выиграла — 2:1, забив два после перерыва, уже без Тотти и Де Росси на поле.
Ну, а кого и чего ему бояться в этой команде?
При этом Раньери подчеркивает: чем бы ни завершился текущий сезон, по его окончании он уйдет с поста главного тренера. Хотя, конечно, на фоне таких результатов понятно, что очень многие хотят, чтобы он остался еще на годик. Но сам Клаудио говорит, что в таком случае «Рома» просто потеряет год и возможности для планомерного развития, потому что потом все равно придется искать ему замену.
И в том числе такой подход и такое отношение к делу заставляют проникаться к нему еще большей симпатией.
Дмитрий Гирин