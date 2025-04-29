«Рома» Раньери просто феноменальна! 73-летний тренер разрывает серию А

Клаудио уже довольно давно вжился в образ этакого доброго дедушки, и с возрастом это впечатление все сильнее и сильнее, но при этом… э-э-э… скажем так, характер (мне, конечно, больше нравится другое слово, ну да ладно) у него всегда был стальным. Мой любимый пример в связи с этим следующий. Первый заход Раньери в «Рому», сезон-2009/10, дерби с «Лацио». После первого тайма счет 0:1, и в перерыве он разом убирает с поля Франческо Тотти и Даниэле Де Росси, которые к тому моменту схватили по желтой карточке и вообще страдали ерундой, а не играли в футбол. Разом заменить двух икон Рима, да еще и при 0:1. То дерби «Рома» выиграла — 2:1, забив два после перерыва, уже без Тотти и Де Росси на поле.