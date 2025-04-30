Акула в атаке «Барселоны». Ферран Торрес достиг дна, а теперь превратился в идеального форварда

«Я оказался в бездонной пропасти и не видел выхода. Раньше со мной такого никогда не случалось. Именно тогда я решил обратиться к психологу. Я потерял уверенность в себе. Все на меня влияло. Посещение психолога становится все более распространенным в футболе. Бывают недели, когда я не хожу к нему, а бывают, когда посещаю по три раза. Мы не всегда говорим о футболе — беседуем и о моей личной жизни. Было больно, но в то же время это был один из лучших опытов, потому что теперь я чувствую себя сильнее», — рассказывал Торрес.