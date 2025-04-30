Акула в атаке «Барселоны». Ферран Торрес достиг дна, а теперь превратился в идеального форварда

Психолог и советы Топурии
В субботу — пока травмированный Левандовски сидел на трибуне — его работу в финале Кубка Испании делал признанный лучшим игроком матча Ферран Торрес. На севильской «Ла Картухе», где в свое время этот футболист оформил хет-трик по ходу исторического для Испании разгрома сборной Германии в Лиге наций (6:0), уроженец Фойоса в полной мере оправдал свое прозвище — Акула. Как морской хищник, он кружил вокруг добычи и, подкараулив момент, забил спасительный второй гол «Барселоны», оставив ни с чем Рюдигера и Куртуа.
Прозвище, кстати, взялось не на ровном месте. Оно отражает перемены в менталитете Торреса, который, как он сам признавался, в какой-то момент потерял энтузиазм в отношении к футболу и не хотел ничего делать. Как это случилось — понять несложно. Достаточно посмотреть на карьеру форварда, которая долгое время шла строго вверх. Место в основе «Валенсии» в совсем юном возрасте. Победа на юношеском первенстве Европы U-17 под началом будущего триумфатора Олимпиады-2024 Санти Дении. Потом — голевой конвейер уже у Луиса де ла Фуэнте в сборной U-19 с победным дублем в финале континентального первенства с Португалией (2:0).
Феррану все давалось с видимой легкостью, и, перейдя в «Манчестер Сити», он мог позволить себе взять 21-й номер легенды «горожан» и тоже экс-игрока «Валенсии» Давида Сильвы. Новичок хотел стать его наследником, но в какой-то момент что-то сломалось. Отчасти из-за травм, отчасти из-за склонности Хосепа Гвардиолы к ротации состава Ферран потерял место в основе «Сити». Когда же «Барса», проделав очередной трюк с обходом правил ФФП и потолка зарплат в ла лиге, зимой 2022 года заплатила за его трансфер 55 миллионов евро, Торресу никак не удавалось вернуть оптимальные кондиции, а груз ожиданий после громкой сделки только усугублял ситуацию.
«Я оказался в бездонной пропасти и не видел выхода. Раньше со мной такого никогда не случалось. Именно тогда я решил обратиться к психологу. Я потерял уверенность в себе. Все на меня влияло. Посещение психолога становится все более распространенным в футболе. Бывают недели, когда я не хожу к нему, а бывают, когда посещаю по три раза. Мы не всегда говорим о футболе — беседуем и о моей личной жизни. Было больно, но в то же время это был один из лучших опытов, потому что теперь я чувствую себя сильнее», — рассказывал Торрес.
Еще одним помощником оказался боец UFC Илия Топурия, с которым Ферран общался во время поездки в США. Те беседы помогли понять, как управлять психологией в спорте и извлекать уроки из поражений. Пережив непростой период, Торрес стал мудрее и, кажется, нашел корень возникавших на поле проблем: «Я стал больше одержим забиванием голов, чем хорошей игрой. Хотел быть игроком, которым я не являюсь. Мне было все равно, если у меня были неудачные матчи, я просто хотел забивать. Теперь я научился выходить на поле и получать удовольствие».
Запах крови
Акулой Торреса назвали после американского турне 2023 года, и, как рассказывали в команде, это пошло от фразы Феррана о том, что он хочет иметь менталитет хищника. Потом Серджи Роберто и Маркос Алонсо стали активно продвигать прозвище одноклубника в соцсетях, а сам форвард постоянно использовал эмодзи акулы, что в конечном счете пришлось по душе болельщикам.
«Еще один хороший укус и три очка», — написал Торрес в начале позапрошлого сезона после гола «Вильярреалу». А на победном Евро-2024, став в 24 года самым молодым игроком с двадцатью мячами в составе сборной Испании, рекордсмен развил тему по окончании матча с Албанией, где забил единственный мяч: «Болельщики называют меня акулой, потому что я чувствую запах крови».
Даже как-то незаметно тяжело начинавший свою карьеру в Каталонии Ферран стал вторым снайпером сине-гранатовых в эпоху Хави, а в своей сотой игре за «Барсу» устроил персональный бенефис с хет-триком в ворота «Бетиса» и голевым пасом на Жоау Феликса.
В нынешнем сезоне форвард вышел на новый уровень, набрав рекордные в карьере 22 (18+4) результативных балла. Еще сильнее эти цифры впечатляют от осознания того, что способный сыграть на любой позиции в атакующей тройке Торрес не является в «Барсе» основным игроком. Левандовски, Ямаль, Рафинья — выйти из-за их спин нереально. Однако если проводить параллели с кино, то Ферран — лучший актер второго плана. За это, кстати, дают отдельный «Оскар», и он его точно заслужил.
«Ферран на позиции “девятки”? Я считаю, что его работа — забивать голы, и сегодня он замечательно с этим справился. Я рад за него. Он не так часто выходит в стартовом составе, но прекрасно пользуется своими возможностями», — говорил Ханси Флик об одном из героев сезона, когда тот трижды забил родной для него «Валенсии».
И никого уже не удивляет, если тренер выпускает Феррана в центре атакующей тройки при живом и здоровом Левандовски. Флика ведь спрашивали о его выборе перед ответным полуфиналом Кубка Испании с «Атлетико» (1:0). Ответ победным голом дал сам форвард. А когда Левандовски травмировался, Торрес получил от немецкого специалиста комплименты авансом: «Он находится в очень хорошем моменте своей карьеры и забил десять голов в ла лиге. Я думаю, что “девятка” — это правильная позиция для него. Он показывает, что он быстрый игрок, но он также может контролировать мяч и давать нам много в обороне».
Словом, настоящий универсальный солдат, на которого всегда можно положиться. Доказано кубковым финалом. И у Феррана точно есть набор качеств для вскрытия бетонной защиты почти не пропускающего в ЛЧ «Интера». В отсутствие лучшего снайпера команды у Торреса будет карт-бланш для подтверждения данной мысли.
Андрей Кузичев