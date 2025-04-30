У «Реала» минус три защитника за день. А кто будет играть в класико?

«Реалу» предстоит тяжелое завершение сезона: команда Карло Анчелотти все еще может побороться за победу в чемпионате Испании, но в последних турах будет играть с ослабленной линией обороны. В один день мадридцы потеряли трех защитников — здоровыми остались лишь четверо.
«Реал» потерял Рюдигера, Алабу и Менди
Рюдигер практически незаменимый игрок для «Реала»: в этом сезоне больше него сыграл только Федерико Вальверде. При этом немец признался в соцсетях, что последние семь месяцев действовал через боль — мучили проблемы с коленом, которые стало невозможно терпеть после проигранного «Барселоне» финала Кубка Испании (2:3 в овертайме). По данным испанской прессы, у Антонио частичный разрыв внешнего мениска левого колена. Последние месяцы он принимал обезболивающие для игр и даже тренировок.
«После того как я более семи месяцев играл с сильной болью, мне, к сожалению, пришлось перенести операцию на мениске. Теперь я наконец-то снова свободен от боли — операция прошла успешно. Спасибо команде врачей. Я хочу вернуться к игре как можно скорее, ведь впереди два больших турнира — Лига наций и клубный чемпионат мира, но сейчас мне нужно смотреть от недели к неделе, а там посмотрим. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло. До скорой встречи и берегите себя», — сообщил немец в соцсетях.
Если восстановление пойдет по плану, Антонио сыграет за «Реал» только на клубном чемпионате мира. Примерно к этому же времени ожидают восстановление Давида Алабы, который вновь повредил колено. На этот раз австриец пострадал от разрыва левого мениска. С официальным сообщением об этом выступил сам клуб. Карьера 32-летнего Давида в Мадриде складывается трагически: из-за травм он практически не играет последние два сезона — за это время рвал крестообразные связки, испытывал проблемы с подколенным сухожилием и различными мышцами.
Сроки возвращения еще одного выбывшего защитника — Ферлана Менди — неизвестны. О травме француза сообщила пресс-служба клуба: повреждение он получил в последнем класико, покинув поле уже на 11-й минуте.
«Обследование медицинской службы “Реала” диагностировало разрыв сухожилия передней прямой мышцы в правой четырехглавой мышце. Ждем дальнейшего развития событий», — говорится в пресс-релизе бланкос.
Здоровыми остались четыре защитника
У мадридцев огромные проблемы в защите: помимо выбывших Рюдигера, Менди и Алабы, в лазарете находятся Дани Карвахаль и Эдер Милитао, которые вернутся только к следующему сезону. У обоих диагностирован разрыв крестообразных связок.
В завершающий этап сезона «Реал» входит с четырьмя здоровыми защитниками — Раулем Асенсио, Лукасом Васкесом, Франом Гарсией и Хесусом Вальехо. При этом последний получает практику только в самых крайних случаях — в этом сезоне футболист появился на поле один раз и провел в игре 10 минут. Также из-за травм недоступны полузащитники Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, которые могли бы закрыть проблемы позиции.
В таких условиях «Реалу» предстоит сыграть еще одно класико — 11 мая в рамках 35-го тура ла лиги. При этом команда Карло Анчелотти пока сохраняет шансы на чемпионство: за пять туров до финиша отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
Автор: Артемий Кутейников