У «Реала» минус три защитника за день. А кто будет играть в класико?

«После того как я более семи месяцев играл с сильной болью, мне, к сожалению, пришлось перенести операцию на мениске. Теперь я наконец-то снова свободен от боли — операция прошла успешно. Спасибо команде врачей. Я хочу вернуться к игре как можно скорее, ведь впереди два больших турнира — Лига наций и клубный чемпионат мира, но сейчас мне нужно смотреть от недели к неделе, а там посмотрим. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло. До скорой встречи и берегите себя», — сообщил немец в соцсетях.