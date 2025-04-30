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«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Кавасаки» и не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Саудовский «Аль-Наср» проиграл японскому «Кавасаки» в полуфинальном матче Элитной Лиги чемпионов АФК. Встреча, проходившая в Джидде (Саудовская Аравия), завершилась со счетом 3:2 в пользу японского клуба.

Источник: Getty Images

Счет был открыт на 10-й минуте — отличился форвард «Кавасаки» Тацуя Ито. Саудовцы отыгрались на 28-й минуте благодаря голу Садио Мане. За 4 минуты до перерыва Юто Одзэки вновь вывел японскую команду вперед. На 76-й минуте Акихиро Иэнага увеличил преимущество «Кавасаки» в счете.

«Аль-Наср» сумел сократить отставание за три минуты до конца основного времени благодаря голу Аймана Яхья, но этого не хватило, чтобы побороться за победу.

40-летний нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями.

«Кавасаки» вышел в финал азиатской Лиги чемпионов, где сыграет против саудовского «Аль-Ахли». Финальный матч состоится 3 мая в Джидде.