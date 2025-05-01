Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» без шансов проиграл в полуфинале

Кубок чемпионов КОНКАКАФ
«Интер Майами» (США) — «Ванкувер» (Канада) — 1:3 (1:0)
Голы: Альба, 9 — 1:0. Уайт, 51 — 1:1. Вите, 53 — 1:2. Берхалтер, 71 — 1:3.
Первый матч — 0:2.
В среду вечером «Аль-Наср» проиграл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов японскому клубу «Кавасаки Фронтале» (2:3). А Криштиану Роналду допустил роковой промах в ключевом моменте, и все принялись обсуждать, что великий португалец после переезда в Саудовскую Аравию ничего толком не выиграл. Словно Криш какой-то сверхчеловек в самом расцвете сил, и его нахождение на поле — гарантия результата. На самом деле случившееся в очередной раз доказывает обратное, а также то, что лиг для футбольной пенсии, где стареющие звезды делают результат чуть ли не на одной ноге, не существует.
Вечный антагонист Криштиану — Лионель Месси — это прекрасно знает. Да, сразу после переезда аргентинца в Америку в клубном музее «Интер Майами» появился первый трофей. Однако Кубок лиг, где играют команды из США, Канады и Мексики, многие используют для экспериментов с составом, и он не так престижен. Хотя там разыгрывают путевки в континентальные кубки, и для МЛС новый турнир интереснее открытого Кубка США, куда лига в 2024-м пыталась заявить молодежные составы. А трофей Месси номер два — за прошлогоднюю победу в регулярном чемпионате — совсем не то, на что рассчитывали «цапли», которых в плей-офф ждала звонкая оплеуха от «Атланты Юнайтед» с Миранчуком в составе.
С Кубком чемпионов КОНКАКАФ, который до нынешнего сезона назывался Лигой чемпионов, у «Интера» отношения тоже непростые. Год назад премьера ограничилась проходом одного раунда и поражением без вариантов в четвертьфинальном противостоянии с «Монтеррем» (1:2, 1:3). В нынешнем розыгрыше все тоже могло закончиться на той же стадии, но Месси решил судьбу ответной встречи с «Лос-Анджелесом» голевым дублем (3:1). А в полуфинале — после гостевых 0:2 от лидирующего в МЛС «Ванкувера» — требовался новый подвиг, ради которого команда из Флориды пожертвовала субботней игрой с «Далласом», против которого вышел, по сути, второй состав (3:4).
Отдохнувшие ветераны сделали половину дела, обеспечив столь нужный «Интеру» быстрый гол. Месси выдал мягкую диагональ к штрафной, Суарес среагировал на забегание Жорди Альбы, а вратарь оказался не готов к удару в ближний угол. Но никакого продолжения в первом тайме не последовало. Больше того — хозяева могли пропустить еще более обидный гол, получив момент после того, как Вейгандт поскользнулся на фланге. На счастье Устари, выведенный на удар Сабби не попал в створ. И только ближе к перерыву можно было отметить штрафной Месси, а также шанс, который упустил Альенде. Он блестяще принял в штрафной длинную передачу, но попал во вроде бы обыгранного уже защитника.
С «Лос-Анджелесом» основные события тоже были отложены на второй тайм. Отличие в том, что в этот раз все пошло не по сценарию Хавьера Маскерано и закончилось за пару минут. Не форсировавший до этого события «Ванкувер» выдал серию резких атак, которые перевели оборону «цапель» в состояние карточного домика. Прорыв по флангу с замыканием в касание. За ним — удар с подбора, с невероятной из-за рикошета траекторией. С учетом сохраняющегося в КОНКАКАФ правила гостевого гола дальнейшие события потеряли смысл.
«Интер», конечно, пытался как минимум не проиграть. Однако на пару опасных, но неточных ударов Суареса последовала третья голевая атака «Ванкувера». А вингер сборной Канады Али Ахмед просто издевался над защитниками хозяев. До финального свистка, который рефери дал, не добавив к основному времени ни секунды, дотерпели далеко не все зрители.
В какой-то момент режиссер трансляции показал, как трибуны покидают десятки болельщиков в футболках «Интер Майами», «Барселоны» и сборной Аргентины. Думаю, не надо уточнять, какая фамилия была у них на спинах. Месси и Криштиану, которых теперь разделяют континенты, вылетели в один день, и в этом было что-то символичное.