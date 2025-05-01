Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» без шансов проиграл в полуфинале

Вечный антагонист Криштиану — Лионель Месси — это прекрасно знает. Да, сразу после переезда аргентинца в Америку в клубном музее «Интер Майами» появился первый трофей. Однако Кубок лиг, где играют команды из США, Канады и Мексики, многие используют для экспериментов с составом, и он не так престижен. Хотя там разыгрывают путевки в континентальные кубки, и для МЛС новый турнир интереснее открытого Кубка США, куда лига в 2024-м пыталась заявить молодежные составы. А трофей Месси номер два — за прошлогоднюю победу в регулярном чемпионате — совсем не то, на что рассчитывали «цапли», которых в плей-офф ждала звонкая оплеуха от «Атланты Юнайтед» с Миранчуком в составе.