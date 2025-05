«Все кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами

О будущем Карло Анчелотти можно снять мини-сериал! После поражения мадридского «Реала» в финале Кубка Испании от «Барселоны» (2:3, доп. вр.) инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что тренер окажется в сборной Бразилии. Журналист даже выдал фирменное Here We Go (обычно это гарантирует сделку на 100%). Однако во вторник, 29 апреля, ситуация резко изменилась. Что же случилось?