«Все кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами

Интересно: испанское издание COPE сообщает, что Анчелотти намерен остаться в «Реале» и что мадридцы — его приоритетный вариант продолжения карьеры. И уже следом идут сборная Бразилии и «Аль-Хиляль». А по информации Cadena Ser, спасти Анчелотти может только победа в чемпионате Испании. Тогда итальянец повезёт «Реал» и на КЧМ. В Мадриде настаивают, что турнир станет началом сезона-2025/2026, поэтому хотят, чтобы к старту у команды уже был постоянный тренер. Пока что вероятнее ситуация, при которой по окончании сезона в Примере «Реал» возглавит Хаби Алонсо. Но всё очень запутанно. И случится ли союз Анчелотти и Бразилии — пока загадка.