В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?

Впрочем, будущим летом Субименди почти наверняка уйдёт. Давно пишут, что он может воссоединиться с Микелем Мерино в «Арсенале». Может уйти и Такефуса Кубо. Им давно интересуются большие клубы. В частности, были разговоры о «Ливерпуле». Кубо вроде как хотел уйти ещё прошлым летом, но не сложилось. И вот японец весь сезон конфликтует с Альгуасилем. Тут тоже накопилось. Во-первых, не отпустили. Конечно, игроку обидно. Во-вторых, результаты «Сосьедада» стали сильно хуже, это не может не сказываться на настроении.