Россиянин стал чемпионом в Европе! Но он почти неизвестен на родине

«Не люблю об этом говорить, но больше, чем в России, — ответил на вопрос о своём заработке Илья. — Ненамного, но больше, чем в Туле. А чем в “Соколе” — раза в три. У меня одна из самых высоких зарплат в клубе, но в целом они здесь небольшие. Люди из топовых команд ФНЛ — из “Сочи” или “Урала” — не поедут сюда. С РПЛ даже не сравниваю — даже с командами, которые внизу. Не пожалел ли, что приехал? Вообще не пожалел, всё нравится. Если предложат продлить контракт, я бы продлил. Сейчас он на два года».