«Бавария» объявила об уходе Дайера

«Бавария» вела переговоры о продлении контракта с 31-летним англичанином, но футболист решил продолжить карьеру в другом месте.
Ранее СМИ сообщили, что Дайер перейдет в «Монако». Отмечается, что стороны согласовали контракт до лета 2027 года с опцией продления.
«Бавария» изначально арендовала Дайера у «Тоттенхэма» в начале 2024-го, а спустя полгода клуб подписал полноценное соглашение с игроком.
В нынешнем сезоне Дайер отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 25 матчах «Баварии» во всех турнирах.