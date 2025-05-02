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«Бавария» объявила об уходе Дайера

Защитник «Баварии» Эрик Дайер покинет команду после завершения сезона, сообщается на сайте мюнхенцев.

Источник: ФК "Бавария"

«Бавария» вела переговоры о продлении контракта с 31-летним англичанином, но футболист решил продолжить карьеру в другом месте.

Ранее СМИ сообщили, что Дайер перейдет в «Монако». Отмечается, что стороны согласовали контракт до лета 2027 года с опцией продления.

«Бавария» изначально арендовала Дайера у «Тоттенхэма» в начале 2024-го, а спустя полгода клуб подписал полноценное соглашение с игроком.

В нынешнем сезоне Дайер отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 25 матчах «Баварии» во всех турнирах.