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Гвардиола пообещал сделать паузу в карьере после ухода из «Ман Сити»

Действующий контракт главного тренера английского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал ESPN, что сделает паузу в карьере после ухода из английского клуба.

«После окончания контракта с “Сити” я остановлюсь. Я в этом уверен. Не знаю, завершу ли карьеру, но собираюсь сделать перерыв», — сказал 54-летний Гвардиола.

Гвардиола в качестве тренера ранее работал в «Барселоне» и «Баварии». «Манчестер Сити» он возглавляет с 2016 года. За это время он выиграл с командой 18 трофеев, в том числе шесть чемпионатов Англии и Лигу чемпионов.

В ноябре прошлого года Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до лета 2027-го.

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