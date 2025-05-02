Гвардиола пообещал сделать паузу в карьере после ухода из «Ман Сити»

Гвардиола в качестве тренера ранее работал в «Барселоне» и «Баварии». «Манчестер Сити» он возглавляет с 2016 года. За это время он выиграл с командой 18 трофеев, в том числе шесть чемпионатов Англии и Лигу чемпионов.