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В «Барсе» назревает бунт из-за зарплаты Ямаля: названа сумма

В «Барселоне» назревает внутренняя напряженность, связанная с феноменальным восхождением 17-летнего вингера Ламина Ямаля. Несмотря на юный возраст, он уже рассматривается как будущий лидер команды, что вызывает не только восторг, но и вопросы внутри клуба, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Как сообщает El Nacional, на данный момент Ямаль не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», зарабатывая около 3 миллионов евро в год. Однако ситуация изменится после его 18-летия, которое он отметит 13 июля. С этого момента вступит в силу полноценный контракт, подготовленный его агентом Жорже Мендешем. Согласно нотариальному соглашению, игрок подпишет пятилетний договор с зарплатой, превышающей даже доходы Роберта Левандовски.

По данным испанских СМИ, соглашение уже оформлено, и клуб не видит препятствий для его реализации. Зарплата Ямаля может достичь 35−40 миллионов евро в год — такие цифры вызывают обеспокоенность среди ветеранов команды, которые считают, что иерархия нарушается, а юному игроку предоставляют чрезмерные преференции до момента его полного становления.

В то же время спортивное руководство и часть игроков убеждены: Ламин — ключевая фигура будущего «Барселоны», и клуб должен сохранить его любой ценой.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.