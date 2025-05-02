В «Барсе» назревает бунт из-за зарплаты Ямаля: названа сумма

Как сообщает El Nacional, на данный момент Ямаль не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», зарабатывая около 3 миллионов евро в год. Однако ситуация изменится после его 18-летия, которое он отметит 13 июля. С этого момента вступит в силу полноценный контракт, подготовленный его агентом Жорже Мендешем. Согласно нотариальному соглашению, игрок подпишет пятилетний договор с зарплатой, превышающей даже доходы Роберта Левандовски.