Как сообщает El Nacional, на данный момент Ямаль не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», зарабатывая около 3 миллионов евро в год. Однако ситуация изменится после его 18-летия, которое он отметит 13 июля. С этого момента вступит в силу полноценный контракт, подготовленный его агентом Жорже Мендешем. Согласно нотариальному соглашению, игрок подпишет пятилетний договор с зарплатой, превышающей даже доходы Роберта Левандовски.
По данным испанских СМИ, соглашение уже оформлено, и клуб не видит препятствий для его реализации. Зарплата Ямаля может достичь 35−40 миллионов евро в год — такие цифры вызывают обеспокоенность среди ветеранов команды, которые считают, что иерархия нарушается, а юному игроку предоставляют чрезмерные преференции до момента его полного становления.
В то же время спортивное руководство и часть игроков убеждены: Ламин — ключевая фигура будущего «Барселоны», и клуб должен сохранить его любой ценой.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.