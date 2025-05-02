Раньери в восторге от Элдора Шомуродова: «Золотой мальчик»

Ранее 29-летний Шомуродов был признан лучшим футболистом «Ромы» в апреле.
«Шомуродов уже показал, что фундаментально важен для нас. Он отдается на скорости 100 километров в час, я лишь должен правильно использовать его. Я люблю его за это, он золотой мальчик, он всегда выкладывается на полную катушку», — заявил Раньери на пресс-конференции.
Ближайший матч «Рома» проведет дома против «Фиорентины» в воскресенье, 4 мая.
В нынешнем сезоне Элдор Шомуродов провел за римлян 33 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.