Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник Кевин Де Брёйне, которому ассистировал нападающий Жереми Доку — 1:0.
После 35 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 41 очко.
Футбол, Англия, Тур 35
2.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Витор Перейра
Голы
Манчестер Сити
Кевин Де Брейне
(Жереми Доку)
35′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
8
Матео Ковачич
90′
14
Нико Гонсалес
17
Кевин Де Брейне
84′
87
Джеймс Макэйти
19
Илкай Гюндоган
84′
47
Фил Фоден
75
Нико О`Райли
58′
25
Мануэль Аканджи
7
Омар Мармуш
83′
82
Рико Льюис
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
3
Райан Аит Нури
12
Эммануэль Агбаду
24
Тоте Гомеш
5
Маршалл Мунетси
8
Жоау Гомес
2
Мэтт Доэрти
65′
21
Пабло Сарабия
22
Нелсон Семеду
86′
4
Сантьяго Буэно
7
Андре
80′
29
Гонсалу Гедеш
27
Жан-Рикне Беллегард
66′
19
Родригу Гомеш
10
Матеус Кунья
85′
11
Хван Хи Чхан
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
7
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти