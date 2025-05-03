«Аль‑Хиляль» объявил об увольнении Жезуша с поста главного тренера

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль‑Хиляль» на странице в соцсети Х объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Жорже Жезушем.
Жезушу 70 лет. Он занимал пост главного тренера клуба с лета 2023 года. Под его руководством команда провела 99 матчей, одержала 80 побед, 10 раз сыграла вничью, потерпела 9 поражений, а также стала чемпионом Саудовской Аравии и завоевала Кубок Короля в сезоне-2023/24.
Временным главным тренером клуба назначен экс-помощник Жезуша Мохаммад аль‑Шальхуб.
В текущем сезоне «Аль‑Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 62 очка в 29 матчах. Команда отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на шесть очков.