«Аль‑Хиляль» объявил об увольнении Жезуша с поста главного тренера

Жезушу 70 лет. Он занимал пост главного тренера клуба с лета 2023 года. Под его руководством команда провела 99 матчей, одержала 80 побед, 10 раз сыграла вничью, потерпела 9 поражений, а также стала чемпионом Саудовской Аравии и завоевала Кубок Короля в сезоне-2023/24.