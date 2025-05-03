МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался говорить о своем будущем до 25 мая, когда закончится чемпионат Испании по футболу.
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее The Athletic сообщал о том, что 65-летний итальянец уведомил игроков о решении покинуть клуб по окончании сезона в Ла Лиге, чтобы возглавить сборную Бразилии. Сообщалось, что принципиальное соглашение уже достигнуто и контракт будет рассчитан не более чем на четыре года. Позднее СМИ сообщили, что Анчелотти отказался от контракта с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) из-за предложения на сумму около 50 млн евро за сезон, поступившего тренеру из Саудовской Аравии.
«Я понимаю, что вы хотите поговорить о моем будущем, но я не хочу. Я очень спокоен и счастлив. Точно знаю, что мне нужно сделать и что я собираюсь сделать. Это вас разочаровывает, но мне все равно. Я испытываю большую привязанность к своему клубу, своим игрокам и своим болельщикам. Я поговорю о своем будущем 25-го числа, не раньше», — цитирует тренера сайт клуба.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.