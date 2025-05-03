Анчелотти отказался говорить о своем будущем до 25 мая

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее The Athletic сообщал о том, что 65-летний итальянец уведомил игроков о решении покинуть клуб по окончании сезона в Ла Лиге, чтобы возглавить сборную Бразилии. Сообщалось, что принципиальное соглашение уже достигнуто и контракт будет рассчитан не более чем на четыре года. Позднее СМИ сообщили, что Анчелотти отказался от контракта с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) из-за предложения на сумму около 50 млн евро за сезон, поступившего тренеру из Саудовской Аравии.