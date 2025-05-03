«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Астон Вилла» дома одержала победу над «Фулхэмом» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился полузащитник Юри Тилеманс (12-я минута).
«Астон Вилла» с 60 очками в активе осталась на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (51) находится на восьмой строчке.
Футбол, Англия, Тур 35
3.05.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Марку Силва
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
12′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
22
Иан Матсен
71′
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
61′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
83′
6
Росс Баркли
11
Олли Уоткинс
71′
17
Дониэлл Мален
21
Марко Асенсио
61′
41
Джейкоб Рэмси
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
60′
5
Йоахим Андерсен
33
Энтони Робинсон
20
Саша Лукич
7
Рауль Хименес
2
Кенни Тете
52′
67′
21
Тимоти Кастань
30
Райан Сессеньон
31′
57′
32
Эмил Смит-Роу
16
Сандер Берге
67′
75′
6
Харрисон Рид
8
Харри Уилсон
68′
11
Адама I Траоре
17
Алекс Ивоби
76′
22
Виллиан
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
6
Фолы
17
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти