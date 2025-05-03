«Атлетико» не смог обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги в матче 34-го тура

Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч закончился со счётом 0:0.
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 67 очков за 34 матча. «Алавес» заработал 35 очков после 34 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.
В следующем туре «матрасники» встретятся с «Реалом Сосьедад» (10 мая), а «Алавес» сыграет с «Атлетиком» Бильбао (11 мая).
Футбол, Испания, Тур 34
3.05.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Mendizorrotza
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Диего Симеоне
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
2
Факундо Гарсес
3
Мануэль Санчес
12
Сантьяго Моуриньо
56′
14
Науэль Теналья
8
Антонио Бланко
63′
7
Карлос Висенте
17
Кике Гарсия
6
Андер Гевара
28′
72′
23
Карлос Бенавидес
18
Хон Гуриди
72′
24
Хоан Хордан
21
Карлес Аленья
90′
10
Томаш Конечны
Атлетико
13
Ян Облак
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
42′
4
Конор Галлахер
72′
16
Науэль Молина
5
Родриго де Пауль
67′
6
Коке
8
Пабло Барриос
72′
10
Анхель Корреа
7
Антуан Гризманн
59′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
60′
12
Самуэл Лино
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
18
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти