«Атлетико» не смог обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги в матче 34-го тура

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 67 очков за 34 матча. «Алавес» заработал 35 очков после 34 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.