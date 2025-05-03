«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Баварии» на 90+5-й минуте и отсрочил чемпионство мюнхенцев

Примечтельно, что после первого тайма «РБ» вёл 2:0 после голов Беньямина Шешко и Лукаса Клостермана. Во второй половине «Бавария» смогла забить дважды за минуту усилиями Эрика Дайера и Майкла Олисе. А на 83-й минуте Лерой Зане вывел гостей вперёд. Однако на 90+5-й минуте Юсуф Поульсен сравнял счёт и лишил «Баварию» досрочного чемпионства. Для 34-го титула команде Венсана Компани была нужна победа.
Лидер гонки бомбардиров текущего сезона Бундеслиги форвард «Баварии» Харри Кейн пропускал этот матч.
Футбол, Германия, Тур 32
3.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Жолт Лев
Венсан Компани
Голы
РБ Лейпциг
Беньямин Шешко
(Хави Симонс)
11′
Лукас Клостерманн
(Давид Раум)
39′
Юссуф Поульсен
(Хави Симонс)
90+4′
Бавария
Эрик Дайер
(Майкл Олисе)
62′
Майкл Олисе
(Серж Гнабри)
63′
Лерой Сане
(Йозуа Киммих)
83′
Составы команд
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
16
Лукас Клостерманн
22
Давид Раум
50′
23
Кастелло Люкеба
10
Хави Симонс
13
Николас Зайвальд
21
Коста Неделькович
86′
3
Лютсхарел Гертрейда
8
Амаду Айдара
69′
18
Артур Вермерен
89′
44
Кевин Кампль
77′
78′
17
Ридле Баку
11
Лоис Опенда
86′
7
Антонио Нуса
30
Беньямин Шешко
69′
9
Юссуф Поульсен
Бавария
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
73′
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
45
Александр Павлович
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
23
Саша Боэ
61′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
88′
16
Жоау Пальинья
25
Томас Мюллер
61′
11
Кингсли Коман
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
9
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти