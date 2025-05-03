Первый трофей в карьере Кейна откладывается! «Бавария» была в минуте от чемпионства, но «Лейпциг» дожал

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 32-го тура бундеслиги — 3:3. Мюнхенцы вели в счете на финише встречи, однако в добавленное время пропустили гол. Победа могла принести им чемпионство, но теперь трофей придется еще немного подождать.
Напряженный матч
Ситуация накануне 32-го тура в бундеслиге была простой: «Баварии» требовалось победить «Лейпциг», чтобы закрыть вопрос с чемпионством. В случае успеха у идущего вторым «Байера» (67 очков) не осталось бы математических шансов обогнать команду Венсана Компани (75 очков).
На первый взгляд, мюнхенцам попался хороший соперник для завоевания титула — «Лейпциг» не так давно крупно уступил «Айнтрахту» (0:4), идущему на третьей строчке. А еще ранее сыграл вничью с «Килем» из зоны вылета (1:1).
Однако в матче с «Баварией» «Лейпциг» продемонстрировал удивительное упорство. Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте — отличился Беньямин Шешко, а под занавес первого тайма удвоили преимущество: на 39-й минуте забил Лукас Клостерманн.
Ко второму тайму мюнхенцы оказались в непростом положении, но вскоре сумели быстро отыграться. Эрик Дайер и Майкл Олисе отметились на 62-й и 63-й минутах соответственно. На 83-й Лерой Сане вывел «Баварию» вперед.
На скамейке мюнхенской команды уже готовились отмечать чемпионство, однако поспешили — на пятой компенсированной минуте «Лейпциг» сравнял усилиями Юссуфа Поульсена. Исправить положение «Бавария» не успела. Чемпионство временно откладывается.
Бедный Кейн
Само собой, все внимание во время игры было приковано к нападающему «Баварии» Харри Кейну. 31-летний футболист не принимал участие в матче из-за дисквалификации, но присутствовал на трибунах. И особенно переживал — ведь на кону был первый трофей в его карьере.
Когда Сане вывел мюнхенцев вперед, форвард начал принимать поздравления от находящихся рядом людей. После этого Кейн (которого некоторые болельщики в шутку называют «проклятым» из-за отсутствия трофеев) спустился к полю, готовясь отмечать победу — вскоре «Бавария» пропустила третий, и праздновать стало нечего.
Конечно, шанс на то, что мюнхенцы в итоге останутся без чемпионства, мизерный — отрыв от «Байера» составляет 9 баллов (у команды Алонсо игра в запасе). До конца чемпионата два тура, и даже если леверкузенцы сравняются с командой Компани по очкам, победителя определят по дополнительным показателям. Главный из них — разница мячей, по этому компоненту «Бавария» впереди на 30 голов (61 против 31). Впрочем, у соперника есть три игры, чтобы нивелировать отставание.
При этом «Баварии» оформить (вернее, дооформить) титул гораздо легче — хватит неудачи «Байера» в матче с «Фрайбургом» в 32-м туре. Если этого не произойдет, мюнхенцам нужно просто не проиграть менхенгладбахской «Боруссии» в следующем туре. Насколько данная задача выполнимая и существует ли в реальности «проклятье Кейна» — узнаем 10-го мая. Игра пройдет в Мюнхене, и Харри должен принять в ней участие.
Автор: Артем Белинин
Жолт Лев
Венсан Компани
Беньямин Шешко
(Хави Симонс)
11′
Лукас Клостерманн
(Давид Раум)
39′
Юссуф Поульсен
(Хави Симонс)
90+4′
Эрик Дайер
(Майкл Олисе)
62′
Майкл Олисе
(Серж Гнабри)
63′
Лерой Сане
(Йозуа Киммих)
83′
26
Мартен Вандервордт
16
Лукас Клостерманн
22
Давид Раум
50′
23
Кастелло Люкеба
10
Хави Симонс
13
Николас Зайвальд
21
Коста Неделькович
86′
3
Лютсхарел Гертрейда
8
Амаду Айдара
69′
18
Артур Вермерен
89′
44
Кевин Кампль
77′
78′
17
Ридле Баку
11
Лоис Опенда
86′
7
Антонио Нуса
30
Беньямин Шешко
69′
9
Юссуф Поульсен
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
73′
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
45
Александр Павлович
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
23
Саша Боэ
61′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
88′
16
Жоау Пальинья
25
Томас Мюллер
61′
11
Кингсли Коман
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
9
Фолы
6
2
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти