Первый трофей в карьере Кейна откладывается! «Бавария» была в минуте от чемпионства, но «Лейпциг» дожал

Конечно, шанс на то, что мюнхенцы в итоге останутся без чемпионства, мизерный — отрыв от «Байера» составляет 9 баллов (у команды Алонсо игра в запасе). До конца чемпионата два тура, и даже если леверкузенцы сравняются с командой Компани по очкам, победителя определят по дополнительным показателям. Главный из них — разница мячей, по этому компоненту «Бавария» впереди на 30 голов (61 против 31). Впрочем, у соперника есть три игры, чтобы нивелировать отставание.