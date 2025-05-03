Сафонов впервые проиграл в Лиге 1. Сенсационный соперник забил слишком красивый гол «ПСЖ»

К слову, другой Дуэ тоже появился на поле. Дезире вышел спасать Энрике во втором тайме, вместе с ним Луис по ходу матча выпустил и Фабиана Руиса. Моментов сильно больше не стало, хотя определённые шансы сравнять были, особенно в концовке. Но в одном моменте Рамуш нелепо сыграл головой, а в другом Баркола чуть не повторил свой гол — также с левого края промчал в штрафную и метил под перекладину, однако там уже вратарь всё предугадал.