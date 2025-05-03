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Сафонов впервые проиграл в Лиге 1. Сенсационный соперник забил слишком красивый гол «ПСЖ»

Матвей пропустил дважды, но винить его не в чем. А «Страсбург» рвётся в Лигу чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Энрике по классике между матчами плей-офф Лиги чемпионов устраивает вратарскую ротацию в Лиге 1 — против «Страсбурга» на поле вышел Матвей Сафонов. О полноценной гонке за место в основе речи пока не идёт: Доннарумма великолепно проявляет себя в ЛЧ и заработал большой кредит доверия.

Футбол
Франция 2024/2025
Тур 32, 3.05.2025, 18:00
Страсбур
2
ПСЖ
1

Помимо Сафонова, шанс проявить себя получили и другие футболисты. Например, Лукас Эрнандес, Гонсалу Рамуш и молодняк из академии. Чемпионство уже гарантировано, а пройти чемпионат без поражений не получится (в прошлом туре проиграли «Ницце»), поэтому на оставшиеся игры можно выходить, как на тренировку.

Парижане с первых минут стали показывать, что так просто очки отдавать не намерены. «Страсбург» сразу прижали к воротам, первые 20 минут прошли вообще без моментов со стороны хозяев (а парижане выбили семь ударов). Но потом фарм-клуб «Челси» оживился: подали угловой, с которого Эрнандес запульнул мяч в свои ворота.

Потом был перспективный выход Эмеги на ворота Сафонова — Матвей отвёл угрозу, но там был офсайд. Далее супер-опасных моментов уже не было вплоть до конца тайма. В добавленное к первой половине время «Страсбург» полетел в новую контратаку, после чего Лемарешаль из-за штрафной идеально пробил в левую «девятку». Сафонов никак не мог такое отбить.

Источник: Reuters

«ПСЖ» всё же не сдался и на первых минутах второго тайма Баркола сократил отставание. Протащил мяч по центру, оторвался от опекунов — и с острого угла заколотил в дальний угол. Блистательный гол от француза, которому последнее время не везёт: выпал из основы и не забивал в чемпионате два месяца.

Хозяева, в свою очередь, начали сушить игру. Главное — не растерять победный счёт, а если получиться — выбежать в атаку с предельной осторожностью. И даже с таким подходом «Страсбург» не проиграл парижанам по опасным моментам. Например, на 78-й Лемарешаль исполнил опасную подачу с углового, которая чуть не завершилась голом Гела Дуэ.

К слову, другой Дуэ тоже появился на поле. Дезире вышел спасать Энрике во втором тайме, вместе с ним Луис по ходу матча выпустил и Фабиана Руиса. Моментов сильно больше не стало, хотя определённые шансы сравнять были, особенно в концовке. Но в одном моменте Рамуш нелепо сыграл головой, а в другом Баркола чуть не повторил свой гол — также с левого края промчал в штрафную и метил под перекладину, однако там уже вратарь всё предугадал.

В концовке матча судья добавил аж восемь минут! «Страсбург» закопался у своих ворот и мужественно отбивался от нападков столичных богачей. За это время «ПСЖ» создал два убойных момента, в которых шанс сравнять упустили Рамуш и Баркола. С другой стороны, в каждом из эпизодов игроки «ПСЖ» умудрились попасть в офсайд, так что за промахи особо не ругаем.

Между атаками хозяева любыми способами тянули время: преувеличивали даже в малейших фолах соперника, укладывались на газон. Но это дало результат: «Страсбург» перетерпел и заработал три очка. В итоге, победители поднялись на четвёртое место и увеличили шансы на попадание в Лигу чемпионов.

А что по Сафонову? Портал WhoScored оценил его игру в 5,7 баллов. Меньше только у Эрнандеса с автоголом. Матвей совершил только одно спасение — поймал дальний удар на 90-й. Хотя и работы было не так много, а спасти в голах возможности почти не было. Российский вратарь впервые проиграл в Лиге 1: до этого была одна ничья и восемь побед.

Автор: Артем Никулин

Страсбур
2:1
Первый тайм: 2:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 32
3.05.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade de la Meinau
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
Страсбур
Люка Эрнандез
20′
Феликс Лемарешаль
(Хабиб Диарра)
45+3′
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Гонсалу Рамуш)
46′
Составы команд
Страсбур
1
Джордже Петрович
22
Гела Дуэ
86′
32
Валентин Барко
8
Андрей Сантос
19
Хабиб Диарра
10
Эмануэль Эмега
23
Мамаду Сарр
69′
2
Эндрю Омобамиделе
29
Исмаэль Дукуре
79′
24
Абакар Силла
6
Феликс Лемарешаль
79′
15
Себастиан Нанаси
7
Диегу Морейра
62′
42
Абдул Уттара
26
Дилан Баква
80′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
35
Лукас Бералдо
24
Сенни Маюлу
33
Уоррен Заир-Эмери
48
Аксель Тапе
83′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
49
Ибраим Мбай
21
Люка Эрнандез
46′
34
Ноам Камара
19
Ли Кан Ин
46′
14
Дезире Дуэ
87
Жоау Невеш
62′
8
Фабиан Руис
89′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
14
Фолы
11
4
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти