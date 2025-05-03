«Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

Встреча прошла в Лечче и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Джакомо Распадори (24-я минута). На второй минуте после просмотра повтора с помощью VAR был отменен гол нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку.