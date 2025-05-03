«Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Лечче» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Лечче и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Джакомо Распадори (24-я минута). На второй минуте после просмотра повтора с помощью VAR был отменен гол нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку.
По итогам 35 туров «Наполи» с 77 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Лечче» (27) располагается на 17-м месте.
Ранее в рамках 35-го тура «Удинезе» одержал гостевую победу над «Кальяри» (2:1), а «Комо» на выезде обыграл «Парму» (1:0).
Футбол, Италия, Тур 35
3.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Via Del Mare
Главные тренеры
Марко Джампаоло
Антонио Конте
Голы
Наполи
Джакомо Распадори
24′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
4
Киалонда Гаспар
6
Федерико Баскиротто
25
Антонио Галло
29
Лассана Кулибали
9
Никола Крстович
66′
12
Фредерик Гильбер
62′
17
Данилу Вейга
75
Бальтазар Пьерре
65′
5
Медон Бериша
77
Мохамед Каба
46′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
37
Йеспер Карлссон
46′
7
Тете Моренте
82′
50
Сантьяго Пьеротти
84′
10
Конан Н`Дри
Наполи
1
Алекс Мерет
13
Амир Ррахмани
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
54′
6
Билли Гилмор
9
Ромелу Лукаку
87′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
88′
26
Сириль Нгонге
81
Джакомо Распадори
79′
15
Филип Биллинг
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
8
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
11
Фолы
4
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти