«Арсенал» дома уступил «Борнмуту» в 35-м туре АПЛ

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Джарредом Джиллеттом. Победу со счётом 2:1 праздновали игроки «Борнмута».
На 34-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс открыл счёт в матче. На 67-й минуте центральный защитник «Борнмута» Дин Хёйсен восстановил равенство в счёте. На 75-й минуте нападающий гостей Эванилсон принёс своей команде победу.
В активе «Арсенала» осталось 67 очков после 35 матчей. Команда занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» довёл количество набранных в сезоне очков до 53 и поднялся на восьмую строчку в таблице АПЛ.
Футбол, Англия, Тур 35
3.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Андони Ираола
Голы
Арсенал
Деклан Райс
(Мартин Эдегор)
34′
Борнмут
Дин Хейсен
(Антуан Семеньо)
67′
Эванилсон
75′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
4
Бен Уайт
86′
17
Александр Зинченко
41
Деклан Райс
74′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
86′
53
Итан Нванери
11
Габриел Мартинелли
86′
30
Рахим Стерлинг
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
3
Милош Керкез
27
Илья Забарный
4
Льюис Кук
12
Тайлер Адамс
16
Маркус Таверньер
22
Хулиан Араухо
65′
8
Алекс Скотт
9
Эванилсон
58′
87′
21
Дэниэл Джеббисон
11
Данго Уаттара
64′
74′
7
Дэвид Брукс
19
Джастин Клюйверт
65′
24
Антуан Семеньо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
7
Фолы
16
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти