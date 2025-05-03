«Арсенал» дома уступил «Борнмуту» в 35-м туре АПЛ

В активе «Арсенала» осталось 67 очков после 35 матчей. Команда занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» довёл количество набранных в сезоне очков до 53 и поднялся на восьмую строчку в таблице АПЛ.