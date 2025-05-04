Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче MLS

Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили Фафа Пико (9-я минута), Марсело Вейгандт (30), Луис Суарес (39) и Лионель Месси (67). В составе проигравших отличился Мохаммед Софо (43).