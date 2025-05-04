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Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче MLS

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили Фафа Пико (9-я минута), Марсело Вейгандт (30), Луис Суарес (39) и Лионель Месси (67). В составе проигравших отличился Мохаммед Софо (43).

В текущем чемпионате у Месси четыре гола в семи матчах, Суарес забил два мяча в девяти встречах.

«Интер Майами» с 21 очком занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллз» с 15 очками идет девятым.