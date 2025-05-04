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Гол Диа принес «Лацио» победу над «Эмполи» в чемпионате Италии

Лацио обыграл Эмполи в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Лацио» обыграл «Эмполи» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Эмполи, завершилась со счетом 1:0. Гол на первой минуте забил Булайе Диа. «Эмполи» играл в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Лоренцо Коломбо до 76-й, когда в составе римского клуба за вторую желтую карточку удалили Эльсеида Хюсая.

«Лацио» (63 очка) идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Эмполи» (25) занимает предпоследнюю позицию, команда не может выиграть в чемпионате на протяжении 20 матчей.