Дубль де Кетеларе помог «Аталанте» разгромить «Монцу» Несты, которая потеряла шансы остаться в Серии А

Два гола в ворота хозяев забил Шарль де Кетеларе. Еще по разу отличились Адемола Лукман и Марко Брешианини.
«Аталанта» набрала 68 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Монца» под руководством Алессандро Несты с 15 баллами на счету идет на последней, 20-й строчке и потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Италии.
Футбол, Италия, Тур 35
4.05.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
U-Power Stadium
Главные тренеры
Алессандро Неста
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Шарль Де Кетеларе
(Матео Ретеги)
12′
Шарль Де Кетеларе
23′
Адемола Лукман
(Матео Ретеги)
47′
Марко Брешанини
(Марио Пашалич)
88′
Составы команд
Монца
21
Семуэль Пицциньякко
19
Самуэле Биринделли
22
Томас Паласиос
51′
7
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
42
Алессандро Бьянко
47
Дани Мота
5
Лука Кальдирола
16′
2
Арвид Брорссон
13
Педру Перейра
46′
3
Стефан Лекович
77
Георгиос Кирьякопулос
76′
84
Патрик Чурриа
11
Гаэтано Кастровилли
46′
20
Омари Форсон
10
Джанлука Капрари
71′
80
Самуэле Виньято
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
71′
16
Рауль Белланова
77
Давиде Дзаппакоста
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
3
Одилон Коссуну
46′
2
Рафаэл Толой
19
Берат Джимсити
76′
7
Хуан Куадрадо
81′
17
Шарль Де Кетеларе
64′
8
Марио Пашалич
11
Адемола Лукман
80′
44
Марко Брешанини
32
Матео Ретеги
76′
70
Даниэль Мальдини
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
9
Фолы
10
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти