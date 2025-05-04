Дубль де Кетеларе помог «Аталанте» разгромить «Монцу» Несты, которая потеряла шансы остаться в Серии А

«Аталанта» набрала 68 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Монца» под руководством Алессандро Несты с 15 баллами на счету идет на последней, 20-й строчке и потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Италии.