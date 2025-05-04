Гол на 89-й минуте решил исход матча «Тобола» в КПЛ-2025

Встреча в Костанае завершилась в пользу хозяев поля со счетом 2:1.
На 28-й минуте костанайцев вперед вывел белорусский форвард Николай Сигневич. На 44-й минуте черногорец Дарко Зорич восстановил равновесие. Победу «Тоболу» на 89-й минуте принес Виктор Брага, поразивший красивым ударом верхний угол ворот.
«Тобол» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице КПЛ-2025. У «Кызыл-Жара» восемь баллов и девятое место.
Футбол, Казахстан, 7-й тур
4.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
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