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Гол на 89-й минуте решил исход матча «Тобола» в КПЛ-2025

Костанайский «Тобол» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар» в заключительном матче седьмого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась в пользу хозяев поля со счетом 2:1.

На 28-й минуте костанайцев вперед вывел белорусский форвард Николай Сигневич. На 44-й минуте черногорец Дарко Зорич восстановил равновесие. Победу «Тоболу» на 89-й минуте принес Виктор Брага, поразивший красивым ударом верхний угол ворот.

«Тобол» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице КПЛ-2025. У «Кызыл-Жара» восемь баллов и девятое место.

Тобол Кс
2:1
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Футбол, Казахстан, 7-й тур
4.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
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