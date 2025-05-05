Два пенальти не помогли. Сенсацией обернулся матч «Астаны» с уникальным клубом в КПЛ-2025

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в этой игре был забит на 59-й минуте Айбаром Жаксылыковым, который отличился с пенальти.
Примечательно, что «Астана» имела множество моментов для гола, в том числе и одиннадцатиметровый в первом тайме, который не сумел реализовать нигерийский форвард Джеффри Чинеду, пробивший на 41-й минуте в штангу.
Под конец матча столичный получили право еще на один пенальти. Впрочем, Назми Грипши на 88-й минуте не сумел переиграть голкипера хозяев Нуримжана Салайдина.
Тем не менее арбитр Сергей Ноженко заставил перебить одиннадцатиметровый из-за того, что Салайдин не по правилам отразил первый удар. Со второй попытки Грипши оказался точнее хотя, голкипер «волков» и в этот раз был близок к спасению своих ворот.
Таким образом, «Астана» набрала 18 очков и осталась на втором месте в таблице. У «Кайсара» четыре очка и 11-е место в КПЛ-2025.
Отметим, что кызылординский клуб является единственным в Премьер-лиге текущего сезона, который играет исключительно казахстанцами.
Григорий Бабаян
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