Два пенальти не помогли. Сенсацией обернулся матч «Астаны» с уникальным клубом в КПЛ-2025

Тем не менее арбитр Сергей Ноженко заставил перебить одиннадцатиметровый из-за того, что Салайдин не по правилам отразил первый удар. Со второй попытки Грипши оказался точнее хотя, голкипер «волков» и в этот раз был близок к спасению своих ворот.