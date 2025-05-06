Гвардиола назвал самого сильного соперника в своей тренерской карьере

«Ливерпуль» Клоппа стал самым большим испытанием в моей тренерской карьере. Он всегда вызывал у меня головную боль. Я проводил столько дней и ночей в компании своего тренерского штаба, пытаясь понять, как его остановить. Были времена, когда я думал: «Я сделал это», а на следующий день я был опустошён. Я никогда не встречался с более сильным соперником", — приводит слова Гвардиолы Marca.