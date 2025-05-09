СМИ узнали срок контракта «Реала» с Хаби Алонсо

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» подпишет трехлетний контракт с главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает Marca.
По информации источника, Алонсо принял условия «Реала» о том, что именно руководство клуба будет определять трансферную политику, хотя у тренера будет право голоса и возможность вносить предложения. Так, «Реал» попытается выполнить просьбу нового тренера по приобретению центрального защитника и полузащитника. Алонсо также согласился, что текущий состав «Реала» не нуждается в серьезных переменах.
Отмечается, что вместе со специалистом в Мадрид придет тренер «Байера» по физподготовке Себас Паррилья, который постоянно входит в тренерский штаб Алонсо с 2018 года. Также в издании подчеркнули, что «Байер» поддерживает дружеские отношения с «Реалом» и не станет чинить препятствий.
Нынешний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти попрощается с командой 25 мая в заключительном матче сезона Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Алонсо 43 года. Он возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под руководством испанца впервые в истории выиграл чемпионат Германии, а также стал первой командой, которая не потерпела ни одного поражения за один сезон Бундеслиги. В качестве футболиста Алонсо становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы со сборной Испании.