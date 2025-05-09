СМИ узнали срок контракта «Реала» с Хаби Алонсо

Алонсо 43 года. Он возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под руководством испанца впервые в истории выиграл чемпионат Германии, а также стал первой командой, которая не потерпела ни одного поражения за один сезон Бундеслиги. В качестве футболиста Алонсо становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы со сборной Испании.