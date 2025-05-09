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Хаби Алонсо подтвердил свой уход из «Байера»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подтвердил, что в скором времени покинет леверкузенский клуб.

Источник: Getty Images

Ранее появилась информация, что испанский специалист сменит Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридского «Реала».

«Пришло время сообщить, что ближайшие игры станут последними для меня во главе “Байера”, — приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством «аспириновые» стали чемпионами Германии и выиграли Кубок страны в прошлом сезоне. Ранее испанец тренировал молодёжную и резервную команды «Реала Сосьедад».