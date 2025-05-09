Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Байер» объявил, что Хаби Алонсо покинет клуб по завершении этого сезона

Пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

Источник: Getty Images

Ранее появилась информация, что испанский специалист сменит Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридского «Реала».

«“Байер” добился признания в футбольном мире благодаря целенаправленному успеху под руководством Хаби Алонсо. Мы гордимся победами в чемпионате Германии, Кубке страны, горды тем, что вышли в финал Лиги Европы УЕФА и выиграли Суперкубок Германии», — приводит слова генерального директора «Байера» Фернандо Карро пресс-служба «аспириновых» на официальном сайте клуба.

Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством «аспириновые» стали чемпионами Германии и выиграли Кубок страны в прошлом сезоне. Ранее испанец тренировал молодёжную и резервную команды «Реала Сосьедад».