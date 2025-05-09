Конфликт из-за игрока? Нурдаулетов объяснил уход из «Иртыша»

Некоторые источники сообщали, что причиной отставки стал конфликт с отцом игрока Тамерлана Агиманова. Футболист недавно восстановился после травмы, но пропустил несколько матчей.
В одном из последних поединков Нурдаулетов не включил его в состав, что вызвало недовольство со стороны его отца, который неофициально занимает руководящую должность в клубе. Якобы его вмешательство в состав команды стало причиной ухода Нурдаулетова.
Комментируя ситуацию, Нурдаулетов подчеркнул, что слухи не соответствуют действительности. Он поблагодарил команду, город и болельщиков за поддержку. Также отметил, что Тамерлан Агиманов — талантливый футболист с большим потенциалом, а решение о расторжении контракта было принято мирно и по обоюдному согласию с руководством клуба.
«Хочу сказать, что информация, распространяемая в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Решение о расторжении контракта было принято по взаимному согласию», — приводит слова Нурдаулетова пресс-служба «Иртыша».
Нурдаулетов играл за «Иртыш» в 2002—2004 годах и был признан лучшим полузащитником чемпионата в 2002-м. В его игровой карьере также значатся такие клубы, как «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Кайсар». Кроме того, он выступал за сборную Казахстана, где был капитаном.
Как тренер Нурдаулетов работал в «Астане», «Мактаарале», сборной Казахстана и «Жетысу».
В этом сезоне «Иртыш» выступает в первой лиге и борется за выход в казахстанскую премьер-лигу.