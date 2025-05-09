Конфликт из-за игрока? Нурдаулетов объяснил уход из «Иртыша»

Нурдаулетов играл за «Иртыш» в 2002—2004 годах и был признан лучшим полузащитником чемпионата в 2002-м. В его игровой карьере также значатся такие клубы, как «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Кайсар». Кроме того, он выступал за сборную Казахстана, где был капитаном.