Матч «Женис» — «Кайрат» завершился тремя голами, двумя пенальти и удалением

Однако в начале второго тайма «Кайрат» остался в меньшинстве — вратарь Темирлан Анарбеков был удален за фол последней надежды. «Женис» усилил давление и вскоре получил право на пенальти, который на 77-й минуте реализовал Мигель Анхель Хунко Мартинес.