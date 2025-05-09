Матч «Женис» — «Кайрат» завершился тремя голами, двумя пенальти и удалением

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:2.
Уже к перерыву гости уверенно вели 2:0 благодаря точным ударам Гиорги Зариа (26-я минута, с пенальти) и Валерия Громыко (36-я).
Однако в начале второго тайма «Кайрат» остался в меньшинстве — вратарь Темирлан Анарбеков был удален за фол последней надежды. «Женис» усилил давление и вскоре получил право на пенальти, который на 77-й минуте реализовал Мигель Анхель Хунко Мартинес.
До финального свистка астанчане активно пытались избежать поражения, но «Кайрат» выстоял и сохранил лидерство в таблице, набрав 23 очка. «Женис» с пятью баллами идет десятым.
Напомним, что 10 мая в рамках 8-го тура сыграют «Кызылжар» — «Улытау», «Туран» — «Атырау», «Астана» — «Тобол», а 11-го числа встретятся «Жетысу» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Кайсар», «Актобе» — «Елимай».