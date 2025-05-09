За этого футболиста спорят главные топ-клубы мира, а большинство еще не знают его: кто такой Дин Хейсен

Точнее это можно назвать настоящей статистикой по перехватам. Это новый термин The Athletic, который выдвинул разумную мысль: нет смысла просто считать все перехваты, потому что одни команды постоянно владеют мячом, а те, кто слабее их, постоянно обороняются. Соответственно, вторые совершают перехватов больше, чем первые, но это не значит, что их защитники играют лучше. Теперь The Athletic рассчитывает статистику перехватов с учетом того, как много команда владеет мячом. Здесь у Хейсена второй результат в лиге: в среднем на его тысячу касаний приходится 4,1 перехвата.