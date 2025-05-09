За этого футболиста спорят главные топ-клубы мира, а большинство еще не знают его: кто такой Дин Хейсен

Стало известно, каких футболистов планирует купить мадридский «Реал», чтобы усилить линию обороны. Испанскому гранду симпатичны два француза, выступающие в английской Премьер-лиге, — Вильям Салиба из «Арсенала» и Ибраима Конате из «Ливерпуля». Однако с ними «Реал» намерен поступить так же, как с Трентом Александер-Арнольдом: дождаться сроков истечения их контрактов и забрать к себе забесплатно. Соглашение Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года, Салиба с «Арсеналом» — летом 2027-го.
Что касается усиления прямо сейчас, то «Мадрид» положил глаз на Дина Хейсена из «Борнмута». Как сообщает Marca, Флорентино Перес уже отдал распоряжение купить 20-летнего защитника. В его контракте с «вишнями» прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов. Изначально «Реал» был не готов расстаться с такой суммой, но теперь, судя по всему, согласился. Рассказываем, чем Хейсен привлек к себе пристальное внимание «Королевского клуба».
Дин — защитник, который идеально подходит под все требования современности. С одной стороны, он надежно исполняет свои основные функции. Заглянем в продвинутую статистику — там Хейсен на высоте. В среднем за матч он совершает 6,7 выноса (второй результат среди всех центральных защитников в лиге), блокирует 1,3 удара (седьмой результат в лиге) и вступает в 4,3 верховые дуэли (12-й результат). Также он один из лидеров чемпионата по т. н. true interceptions — «настоящим перехватам».
Точнее это можно назвать настоящей статистикой по перехватам. Это новый термин The Athletic, который выдвинул разумную мысль: нет смысла просто считать все перехваты, потому что одни команды постоянно владеют мячом, а те, кто слабее их, постоянно обороняются. Соответственно, вторые совершают перехватов больше, чем первые, но это не значит, что их защитники играют лучше. Теперь The Athletic рассчитывает статистику перехватов с учетом того, как много команда владеет мячом. Здесь у Хейсена второй результат в лиге: в среднем на его тысячу касаний приходится 4,1 перехвата.
Но главное достоинство Дина — уроженца Амстердама, который решил выступать за сборную Испании (и уже услышал в свой адрес свист от нидерландских болельщиков, когда две его родины встретились в Лиге наций), — даже не в этом. Хорошо известно, что любой современный ЦЗ должен создавать импакт в атаке не только при угловых. Времена тафгаев по типу Неманьи Видича давно изъедены молью. Выигрывать дуэли и ложиться под удары — важные, но далеко не единственные навыки, которыми должен обладать топовый защитник в 2025 году.
Хейсен, в отличие от многих своих коллег из прошлого, — скорее плеймейкер в теле защитника. Будучи амбидекстром, Дин с легкостью раздает радиоуправляемые передачи как левой, так и правой ногой (Transfermarkt определяет его рабочую ногу как «обе»). А еще он способен на дикие слаломы с мячом, и это при росте 1 метр 97 сантиметров!
До «Борнмута» права на Хейсена принадлежали «Ювентусу», который зимой 2024-го отдал проспекта в аренду «Роме». За римлян Дин отбегал всего 14 матчей, но успел запомниться и полюбиться болельщикам — как раз благодаря своим атакующим талантам. В игре против «Фрозиноне» он принял мяч на центральной линии, ушел от одного соперника, добежал до полукруга штрафной, убрал на замахе другого и нанес роскошный удар — без шансов для вратаря. Давно видели такое в исполнении двухметрового защитника?
Однако в «Ювентусе» то ли не разглядели бешеный потенциал Дина, то ли не захотели его развивать. В итоге летом 2024-го молодой игрок всего за 15,2 миллиона евро перешел в «Борнмут». Под руководством Андони Ираолы нидерландо-испанец мощно спрогрессировал, разделив обязанности в центре обороны вместе с украинцем Ильей Забарным. Связку Хейсен — Забарный справедливо называют одной из лучших во всей лиге.
Ради точности отметим, что резко влететь в старт «Борнмута» новичку из Турина помог случай — серьезная травма основного ЦЗ Маркоса Сенеси. Но Хейсен заиграл настолько ярко, что об отсутствии Сенеси вплоть до его возвращения никто не вспоминал. Теперь в Италии наверняка кусают локти, а Дин даже не посмотрит в сторону «Старой синьоры» — перед ним открылись варианты покруче. Помимо «Реала», на его трансфер претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».
«Хейсен — это Rolls-Royce. “Ювентус” будет смотреть на него и думать: “О боже, что мы наделали? Мы продали парня за 15 миллионов фунтов, а теперь у него отступные — 50”. В действительности, учитывая его прогресс, Дин может стоить еще больше. Летом клубы будут слетаться как мухи на известно что, — говорит экс-вратарь сборной Англии Бен Фостер. — Стать заменой Вирджилу ван Дейку — это слишком большая просьба, но у Хейсена хорошее начало. Просить молодого игрока, особенно приехавшего в АПЛ центрального защитника, быстро освоиться и адаптироваться — это очень серьезно».
С игрой на стандартах у чужих ворот у Хейсена тоже все очень хорошо. Недавно он забил головой в матче против «Арсенала» и помог «Борнмуту» впервые в истории победить на стадионе «Эмирейтс». Также на его счету победные голы в играх против «Манчестер Юнайтед» (3:0 на «Олд Траффорд») и «Тоттенхэма». Дин всегда по-особенному включается в больших матчах, что придает его навыкам дополнительную ценность.
Своим кумиром Хейсен называет легендарного защитника «Реала» Серхио Рамоса: «Для меня он лучший центральный защитник в истории. У него было все. Он агрессивно оборонялся, он был лидером, он забивал голы и был важен для команды. К тому же он был с юга Испании, как и я (Хейсен переехал с родителями в Андалусию в возрасте 5 лет. — прим). Думаю, мы немного похожи».
Наконец, для успешной адаптации на «Бернабеу» часто требуется не только футбольный талант, но и яркий профиль в медиа. Хейсен позаботился и об этом. Свои голы он празднует отсылкой к популярному мему Chill guy («Чиловый парень»). Стадиону «Мадрида» точно понравится.
Осталось главное: Флорентино Пересу нужно выиграть гонку за Хейсена с толстосумами из АПЛ. 50 миллионов фунтов для них — все равно что бросить монетку в фонтан. Испанским же клубам приходится действовать на рынке более экономно.
Тимофей Яценко