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Карло Анчелотти покинет «Реал» после «эль-класико» с «Барселоной» 11 мая — Фабрицио Романо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет свой пост после матча 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Игра пройдёт в воскресенье, 11 мая.

Источник: Getty Images

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter), за «эль-класико» последует официальное объявление об уходе итальянца.

Ранее сообщалось, что интерес к Карло Анчелотти проявляет сборная Бразилии, которая находится в поисках нового главного тренера в преддверии чемпионата мира 2026 года. Кроме того, в услугах итальянского специалиста заинтересован «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.

Главным кандидатом на замену Анчелотти в «Реале» является тренер «Байера» Хаби Алонсо. О его уходе из леверкузенского клуба в конце сезона было официально объявлено сегодня, 9 мая.