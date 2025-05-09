Карло Анчелотти покинет «Реал» после «эль-класико» с «Барселоной» 11 мая — Фабрицио Романо

Ранее сообщалось, что интерес к Карло Анчелотти проявляет сборная Бразилии, которая находится в поисках нового главного тренера в преддверии чемпионата мира 2026 года. Кроме того, в услугах итальянского специалиста заинтересован «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.