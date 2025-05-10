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«Они — супер!». В «Кайрате» сделали заявление после драматичной концовки в игре с «Женисом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги матча восьмого тура казахстанской премьер-лиги против «Жениса». Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» в столице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Кайрата». На 26-й минуте Георгий Зария вывел алматинцев вперед, реализовав пенальти, а на 36-й преимущество гостей удвоил Валерий Громыко. На 46-й минуте лидеры чемпионата остались в меньшинстве после прямой красной карточки, показанной голкиперу «Кайрата» Темирлану Анарбекову. На 77-й минуте «Женис» отыграл один мяч благодаря реализованному Микой пенальти.

— Мы очень рады победе. «Женис» — непростая команда, и мы прекрасно понимали, что нам будет сложно. Это очень организованная команда. Знаете, мы даже смотрели таблицу, и они пропустили меньше нас. Самая ничейная команда, это говорит об их характере и силе духа. Поэтому победа здесь вдвойне приятна. Ну и, конечно, хочу сказать огромное спасибо нашим футболистам — они супер, они молодцы. Уже не первая игра, когда они проявляют характер. Знаете, для меня большая честь работать с такими игроками! Также хотелось бы наших болельщиков поблагодарить, им огромное спасибо!

— Во втором тайме было много эмоций, и вы не всегда были согласны с решением судьи. Как это прокомментируете?

— Это рабочие моменты. Я не могу просто сидеть и наблюдать картину, я тоже должен участвовать в игре. Любой тренер хочет побеждать, и я не исключение. Бывает, что я не согласен, но на поле все решает судья. В этом проблемы я не вижу, это эмоции.

— К сожалению, ваша команда в течение двух месяцев лишилась обоих основных нападающих — Элдера Сантаны и Жоао Пауло. Сейчас подбор игроков в атаку очень ограниченный. Как будете с этим справляться ближайший месяц?

— Мы будем молодых игроков подтягивать, для этого мы и брали их на сборы. Они готовы, адаптированы. У нас очень хорошая боеспособная молодежь.

После этого матча в активе «Кайрата» стало 23 набранных очка. Команда на пять баллов опережает идущую второй «Астану». Что касается «Жениса», то команда имеет всего пять набранных очков в КПЛ-2025.

Женис
1:2
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 20-й тур
9.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти