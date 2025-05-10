«Они — супер!». В «Кайрате» сделали заявление после драматичной концовки в игре с «Женисом»

— Мы очень рады победе. «Женис» — непростая команда, и мы прекрасно понимали, что нам будет сложно. Это очень организованная команда. Знаете, мы даже смотрели таблицу, и они пропустили меньше нас. Самая ничейная команда, это говорит об их характере и силе духа. Поэтому победа здесь вдвойне приятна. Ну и, конечно, хочу сказать огромное спасибо нашим футболистам — они супер, они молодцы. Уже не первая игра, когда они проявляют характер. Знаете, для меня большая честь работать с такими игроками! Также хотелось бы наших болельщиков поблагодарить, им огромное спасибо!