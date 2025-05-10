«Они — супер!». В «Кайрате» сделали заявление после драматичной концовки в игре с «Женисом»

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Кайрата». На 26-й минуте Георгий Зария вывел алматинцев вперед, реализовав пенальти, а на 36-й преимущество гостей удвоил Валерий Громыко. На 46-й минуте лидеры чемпионата остались в меньшинстве после прямой красной карточки, показанной голкиперу «Кайрата» Темирлану Анарбекову. На 77-й минуте «Женис» отыграл один мяч благодаря реализованному Микой пенальти.
— Мы очень рады победе. «Женис» — непростая команда, и мы прекрасно понимали, что нам будет сложно. Это очень организованная команда. Знаете, мы даже смотрели таблицу, и они пропустили меньше нас. Самая ничейная команда, это говорит об их характере и силе духа. Поэтому победа здесь вдвойне приятна. Ну и, конечно, хочу сказать огромное спасибо нашим футболистам — они супер, они молодцы. Уже не первая игра, когда они проявляют характер. Знаете, для меня большая честь работать с такими игроками! Также хотелось бы наших болельщиков поблагодарить, им огромное спасибо!
— Во втором тайме было много эмоций, и вы не всегда были согласны с решением судьи. Как это прокомментируете?
— Это рабочие моменты. Я не могу просто сидеть и наблюдать картину, я тоже должен участвовать в игре. Любой тренер хочет побеждать, и я не исключение. Бывает, что я не согласен, но на поле все решает судья. В этом проблемы я не вижу, это эмоции.
— К сожалению, ваша команда в течение двух месяцев лишилась обоих основных нападающих — Элдера Сантаны и Жоао Пауло. Сейчас подбор игроков в атаку очень ограниченный. Как будете с этим справляться ближайший месяц?
— Мы будем молодых игроков подтягивать, для этого мы и брали их на сборы. Они готовы, адаптированы. У нас очень хорошая боеспособная молодежь.
После этого матча в активе «Кайрата» стало 23 набранных очка. Команда на пять баллов опережает идущую второй «Астану». Что касается «Жениса», то команда имеет всего пять набранных очков в КПЛ-2025.
Рафаэль Уразбахтин
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Желтые карточки
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Красные карточки
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