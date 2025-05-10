«Милан» отыгрался с «Болоньей» в Серии А, забив дважды за семь минут

«Болонья» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 62 очками в 36 матчах. «Милан» располагается на восьмой строчке с 60 очками. Через пять дней, в среду, 14 мая, команды встретятся друг с другом в финале Кубка Италии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.