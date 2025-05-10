«Милан» отыгрался с «Болоньей» в Серии А, забив дважды за семь минут

Волевую победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.
На 49-й минуте полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте вышедший на замену форвард «Милана» Сантьяго Хименес с передачи вингера Кристиана Пулишича восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте сам Пулишич забил победный гол. На 90+2-й минуте Хименес оформил дубль с передачи вингера Саму Чуквезе и закрепил победу хозяев.
«Болонья» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 62 очками в 36 матчах. «Милан» располагается на восьмой строчке с 60 очками. Через пять дней, в среду, 14 мая, команды встретятся друг с другом в финале Кубка Италии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
Сержиу Консейсау
Винченцо Итальяно
Сантьяго Хименес
(Кристиан Пулишич)
73′
Кристиан Пулишич
79′
Сантьяго Хименес
(Сэмюэл Чуквуэзе)
90+2′
Риккардо Орсолини
(Тейс Даллинга)
49′
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
46
Маттео Габбиа
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
79
Жоау Феликс
67′
20
Алекс Хименес
65′
32
Кайл Уокер
23
Фикайо Томори
14′
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
65′
7
Сантьяго Хименес
8
Рубен Лофтус-Чик
60′
78′
80
Юнус Муса
9
Лука Йович
65′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
28
Лукаш Скорупски
22
Хараламбос Ликояннис
29
Лоренцо Де Сильвестри
31
Сэм Бекема
8
Ремо Фройлер
30
Бенджамин Домингес
5
Мартин Эрлич
31′
26
Джон Лукуми
37′
6
Никола Моро
80′
17
Уссама Эль-Аззузи
18
Томмазо Побега
61′
20
Мишель Эбишер
7
Риккардо Орсолини
61′
9
Сантьяго Кастро
90+1′
24
Тейс Даллинга
61′
28
Николо Камбьяги
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
5
Фолы
14
1
Офсайды
2
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти