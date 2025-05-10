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«Милан» отыгрался с «Болоньей» в Серии А, забив дважды за семь минут

Завершился первый матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ливио Маринелли.

Источник: Getty Images

Волевую победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

На 49-й минуте полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте вышедший на замену форвард «Милана» Сантьяго Хименес с передачи вингера Кристиана Пулишича восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте сам Пулишич забил победный гол. На 90+2-й минуте Хименес оформил дубль с передачи вингера Саму Чуквезе и закрепил победу хозяев.

«Болонья» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 62 очками в 36 матчах. «Милан» располагается на восьмой строчке с 60 очками. Через пять дней, в среду, 14 мая, команды встретятся друг с другом в финале Кубка Италии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

Милан
3:1
Первый тайм: 0:0
Болонья
Футбол, Италия, Тур 36
9.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Винченцо Итальяно
Голы
Милан
Сантьяго Хименес
(Кристиан Пулишич)
73′
Кристиан Пулишич
79′
Сантьяго Хименес
(Сэмюэл Чуквуэзе)
90+2′
Болонья
Риккардо Орсолини
(Тейс Даллинга)
49′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
46
Маттео Габбиа
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
79
Жоау Феликс
67′
20
Алекс Хименес
65′
32
Кайл Уокер
23
Фикайо Томори
14′
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
65′
7
Сантьяго Хименес
8
Рубен Лофтус-Чик
60′
78′
80
Юнус Муса
9
Лука Йович
65′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
Болонья
28
Лукаш Скорупски
22
Хараламбос Ликояннис
29
Лоренцо Де Сильвестри
31
Сэм Бекема
8
Ремо Фройлер
30
Бенджамин Домингес
5
Мартин Эрлич
31′
26
Джон Лукуми
37′
6
Никола Моро
80′
17
Уссама Эль-Аззузи
18
Томмазо Побега
61′
20
Мишель Эбишер
7
Риккардо Орсолини
61′
9
Сантьяго Кастро
90+1′
24
Тейс Даллинга
61′
28
Николо Камбьяги
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
5
Фолы
14
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти