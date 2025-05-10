«Ливерпуль» определился с игроком для усиления команды после выбора Субименди «Арсенала»

В нынешнем сезоне Хаурехисар принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.