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Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера», испанец может заменить его в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе Хаби Алонсо из «Байера» по окончании нынешнего сезона.

Источник: Getty Images

Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист сменит Анчелотти, который покинет клуб после матча с «Барселоной» (11 мая).

«Я читал, что он покидает “Байер”. Алонсо проделал фантастическую работу. Для него открыты все двери, потому что он один из лучших в мире», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В СМИ появлялась информация, что после ухода из «Реала» итальянский тренер примет бразильскую национальную команду. Анчелотти вернулся в «Королевский клуб» летом 2021 года. До этого он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.