«Наш с клубом медовый месяц ещё не закончился». Анчелотти — об отношениях с «Реалом»

«Наш с клубом медовый месяц ещё не закончился. Он будет продолжаться вечно, больше добавить нечего. “Реал”, как и “Милан”, — это команды, которые останутся в моём сердце дольше, чем другие, из-за времени, проведённого здесь. Дело в том, что я чувствую себя здесь очень хорошо. Как тренер не могу сказать больше, но медовый месяц продолжается. Вначале много страсти, но потом — ещё много всего», — приводит слова Анчелотти sport.es.