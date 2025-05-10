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Сенсация и отмененный пенальти. «Астана» избежала разгрома в КПЛ-2025

Столичная «Астана» уступила костанайскому «Тоболу» в матче восьмого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча на «Астана Арене» завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.

Примечательно, что костанайцы по итогам первого тайма побеждали 3:0. Уже на восьмой минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди открыл счет.

Второй гол костанайцы забили на 16-й минуте, когда отличился белорусский форвард Николай Сигневич. На 37-й минуте белорус оформил дубль и довел дело разгромной разницы.

Впрочем, под конец тайма Данияр Сахи назначил пенальти в ворота «Тобола», который был отменен после просмотра VAR.

Тем не менее, «Астане» удалось избежать разгрома после гола Джеффри Чинеду на 87-й минуте.

Таким образом, «Астана», потерпев первое поражение в сезоне с 18 очками и осталась на втором месте. «Тобол» с 17 баллами поднялся на третью строчку.

Лидирует «Кайрат», у которого 23 очка.