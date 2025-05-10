Сенсация и отмененный пенальти. «Астана» избежала разгрома в КПЛ-2025

Встреча на «Астана Арене» завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.
Примечательно, что костанайцы по итогам первого тайма побеждали 3:0. Уже на восьмой минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди открыл счет.
Второй гол костанайцы забили на 16-й минуте, когда отличился белорусский форвард Николай Сигневич. На 37-й минуте белорус оформил дубль и довел дело разгромной разницы.
Впрочем, под конец тайма Данияр Сахи назначил пенальти в ворота «Тобола», который был отменен после просмотра VAR.
Тем не менее, «Астане» удалось избежать разгрома после гола Джеффри Чинеду на 87-й минуте.
Таким образом, «Астана», потерпев первое поражение в сезоне с 18 очками и осталась на втором месте. «Тобол» с 17 баллами поднялся на третью строчку.
Лидирует «Кайрат», у которого 23 очка.