Не платят зарплату? Бабаян сделал громкое заявление и объяснил поражение от «Тобола»

— Есть ли другие вариации для тактических акцентов отдельных игроков. К примеру, нет ли желания попробовать того же Макса Эбонга в более созидательной роли? Потому что ощущается, что в статусе бокс-ту-бокс с уклоном в оборону он не показывает максимум своего потенциала, и у него уже на протяжении трех лет нет голов за клуб…

— А кого поставить в опорную зону? Аманович? Он и так есть, но рядом с ним нужен еще один игрок. Пока мы не может никого поставить на эту позицию.