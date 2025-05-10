Не платят зарплату? Бабаян сделал громкое заявление и объяснил поражение от «Тобола»

Игра между претендентами на высокие места КПЛ закончилась неожиданным доминированием гостей из Костаная — 1:3. Уже в первом тайме «Тобол» забил три безответных мяча в ворота «Астаны». Во второй половине встречи хозяева отыграли лишь один мяч.
— Очень плохой первый тайм. Видно было, что команда опустошена. Понимаем, с чем это было связано. В первую очередь, хотел бы извиниться перед болельщиками за такой результат в домашней игре. Я бы хотел официально извиниться. Но у нас есть проблема финансового характера. Надеюсь на встречу с фондом, потому что если этой встречи не случится… Так продолжаться дальше не может. Что не так? У нас есть проблемы, о которых я сейчас не могу говорить.
Сколько это длится? Очень долго. Такое не бывает, что всего лишь месяц и ты пустой. Есть серьезные задолженности. Было ли такое при мне раньше? В таком масштабе это впервые.
— Вы неоднократно поднимали вопрос об отношении игроков к делу, но спустя пару матчей с незначительными перестановками вновь выпустили ту же основу, что и в стартовых турах. Можно ли сказать, что сейчас у вас совсем нет альтернативы?
— Мы до этого сыграли три матча, и там была ротация. Это был первый матч, потому что через три дня у нас кубковая игра (с «Женисом»).
— Есть ли другие вариации для тактических акцентов отдельных игроков. К примеру, нет ли желания попробовать того же Макса Эбонга в более созидательной роли? Потому что ощущается, что в статусе бокс-ту-бокс с уклоном в оборону он не показывает максимум своего потенциала, и у него уже на протяжении трех лет нет голов за клуб…
— А кого поставить в опорную зону? Аманович? Он и так есть, но рядом с ним нужен еще один игрок. Пока мы не может никого поставить на эту позицию.
Отметим, что теперь отставание столичных (18) от лидирующего «Кайрата» (23) составляет пять баллов. При этом команды провели одинаковое количество игр — по девять.
Что касается «Тобола», то они набрали 17 очков после восьми туров. В промежуточной турнирной таблице они поднялись на третье место.