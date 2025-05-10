«Подбрасываю монеты в воздух». Моуринью пошутил о том, как выбирает состав «Фенербахче»

«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух (жестом изобразил бросок монеты). Те, которые остаются на столе, использую в игре. Те, что упали на пол, попадают на скамейку запасных. Так я это и делаю.



Я веселюсь в течение недели. Каждый день посещаю ночные клубы Стамбула, везде. А когда наступает время выбора состава, то я подбрасываю монеты с лицами футболистов [на них].



Те 11 монет, которые остаются на столе, играют. Всё просто», — приводит слова тренера Daily Mail.