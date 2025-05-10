Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ювентус» вдесятером упустил победу над «Лацио» в матче 36-го тура Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Ювентус».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Первый гол был забит на 51-й минуте матча. Отличился французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. «Лацио» забил ответный мяч на 90+6-й минуте. Автором гола стал полузащитник Матиас Весино.

Отметим, что гости играли в меньшинстве с 60-й минуты, когда с поля был удалён защитник Пьер Калюлю.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 64 очка. Туринцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» также с 64 очками располагается на пятой строчке.

Лацио
1:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 36
10.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Игор Тудор
Голы
Лацио
Матиас Весино
90+6′
Ювентус
Рандаль Коло Муани
(Уэстон Маккенни)
51′
Составы команд
Лацио
35
Христос Мандас
3
Лука Пеллегрини
81′
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
90′
10
Маттиа Дзакканьи
90+2′
11
Валентин Кастельянос
69′
6
Никола Ровелла
65′
5
Матиас Весино
90+6′
7
Фисайо Деле-Баширу
53′
9
Родригес Педро
77
Адам Марушич
65′
29
Мануэль Лаццари
18
Густав Исаксен
53′
19
Булай Диа
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
12
Ренату Вейга
15
Пьер Калюлю
60′
37
Николо Савона
28′
5
Мануэль Локателли
55′
16
Уэстон Маккенни
90+3′
19
Кефрен Тюрам
21′
22
Тимоти Веа
2
Алберту Кошта
79′
26
Дуглас Луис
11
Николас Гонсалес
46′
7
Франсишку Консейсау
86′
4
Федерико Гатти
20
Рандаль Коло Муани
76′
17
Василие Аджич
86′
9
Душан Влахович
Статистика
5
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
14
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти