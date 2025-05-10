«Ювентус» вдесятером упустил победу над «Лацио» в матче 36-го тура Серии А

Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Первый гол был забит на 51-й минуте матча. Отличился французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. «Лацио» забил ответный мяч на 90+6-й минуте. Автором гола стал полузащитник Матиас Весино.
Отметим, что гости играли в меньшинстве с 60-й минуты, когда с поля был удалён защитник Пьер Калюлю.
После этой игры в активе «Ювентуса» стало 64 очка. Туринцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» также с 64 очками располагается на пятой строчке.
Марко Барони
Игор Тудор
Матиас Весино
90+6′
Рандаль Коло Муани
(Уэстон Маккенни)
51′
35
Христос Мандас
3
Лука Пеллегрини
81′
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
90′
10
Маттиа Дзакканьи
90+2′
11
Валентин Кастельянос
69′
6
Никола Ровелла
65′
5
Матиас Весино
90+6′
7
Фисайо Деле-Баширу
53′
9
Родригес Педро
77
Адам Марушич
65′
29
Мануэль Лаццари
18
Густав Исаксен
53′
19
Булай Диа
29
Микеле Ди Грегорио
12
Ренату Вейга
15
Пьер Калюлю
60′
37
Николо Савона
28′
5
Мануэль Локателли
55′
16
Уэстон Маккенни
90+3′
19
Кефрен Тюрам
21′
22
Тимоти Веа
2
Алберту Кошта
79′
26
Дуглас Луис
11
Николас Гонсалес
46′
7
Франсишку Консейсау
86′
4
Федерико Гатти
20
Рандаль Коло Муани
76′
17
Василие Аджич
86′
9
Душан Влахович
5
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
14
Фолы
10
1
Офсайды
1
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти