«Вильярреал» на последних минутах вырвал победу в игре «Жироной» в 35-м туре Ла Лиги

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал испанец Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты гостевой команды.
Победный гол на 89-й минуте забил камерунский нападающий «Вильярреала» Этта Эйонг.
«Вильярреал» заработал 61 очко в 35 матчах и остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от «Бетиса», у которого остаётся матч в запасе, составляет четыре очка. «Жирона», в свою очередь, располагается на 15-й строчке с 38 очками. От зоны вылета команду отделяют шесть очков.
Футбол, Испания, Тур 35
10.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Вильярреал
Карл Этта Эйонг
89′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
17
Дэйли Блинд
18
Ладислав Крейчи
1′
12
Артур Мелу
21
Янхель Эррера
69′
5
Сильва Давид Лопес
90′
22
Джон Солис
8
Виктор Цыганков
66′
10
Ясер Асприлья
23
Иван Мартин
90′
9
Абель Руис
7
Кристиан Стуани
73′
19
Боян Миовски
24
Кристиан Порту
74′
16
Алехандро Франсес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
2
Логан Коста
8
Хуан Фойт
14
Санти Комесанья
16
Алекс Баэна
19
Николя Пепе
26
Пабло Наварро
75′
5
Вилли Камбвала
23
Серхи Кардона
75′
24
Альфонсо Педраса
18
Папе Гей
15′
46′
10
Даниэль Парехо
87′
21
Йереми Пино
66′
7
Жерар Морено
22
Айосе Перес
22′
85′
36
Карл Этта Эйонг
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
0
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
13
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти