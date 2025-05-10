«Вильярреал» на последних минутах вырвал победу в игре «Жироной» в 35-м туре Ла Лиги

«Вильярреал» заработал 61 очко в 35 матчах и остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от «Бетиса», у которого остаётся матч в запасе, составляет четыре очка. «Жирона», в свою очередь, располагается на 15-й строчке с 38 очками. От зоны вылета команду отделяют шесть очков.