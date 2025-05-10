«Астон Вилла» обыграла «Борнмут» в матче АПЛ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Астон Вилла» одержала победу над «Борнмутом» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Олли Уоткинс (45+6-я минута). «Астон Вилла» заканчивала матч вдесятером после удаления Джейкоба Рэмси на 80-й минуте.
Уоткинс с 75-ю голами стал лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в Английской премьер-лиге и превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Габриэлю Агбонлахору (74).
«Астон Вилла» набрала 63 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице. «Борнмут» (53 балла) идет на 10-м месте.
Футбол, Англия, Тур 36
10.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
45+6′
Составы команд
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
83′
4
Льюис Кук
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
24
Антуан Семеньо
3
Милош Керкез
89′
21
Дэниэл Джеббисон
15
Адам Смит
45+4′
70′
7
Дэвид Брукс
27
Илья Забарный
78′
88′
22
Хулиан Араухо
8
Алекс Скотт
27′
46′
19
Джастин Клюйверт
12
Тайлер Адамс
76′
5
Маркос Сенеси
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
45+5′
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
90+1′
12
Люка Динь
24
Амаду Онана
41
Джейкоб Рэмси
45+5′
80′
44
Бубакар Камара
11
Олли Уоткинс
5
Тайрон Мингс
70′
14
Пау Торрес
21
Марко Асенсио
28′
70′
7
Джон Макгинн
27
Морган Роджерс
90′
22
Иан Матсен
Статистика
4
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
19
Фолы
12
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти