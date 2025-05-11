«Ордабасы» учинил разгром 5:0 и одержал четвертую подряд победу в КПЛ-2025

Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Эвертон (18-я минута), Виктор Мудрак (75-я с пенальти), Еркебулан Тунгышбаев (83-я) и Сергей Малый (90+3), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Карам Султанов (33-я).