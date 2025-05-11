Аймбетов отправил в нокдаун экс-игрока «Арсенала» во время матча

Инцидент случился в первом тайме, когда в борьбе за верховой мяч казахстанский нападающий гостей Абат Аймбетов отправил в нокдаун экс-футболиста лондонского «Арсенала» Габриэля Паулисту, выбив тому зуб. Несмотря на «травму», футболист сумел продолжить игру.
Что касается Аймбетова, то он вышел на замену 19-й минуте, а на 55-й получил желтую карточку, из-за которой пропустит последний тур.
Сам матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Бешикташа». В составе победителей голы забили Рафа Силва (29-я минута), Милот Рашица (44-я), Чиро Иммобиле (62-я) и Жоау Мариу (83-я), а у «Адана Демирспор» отличился Арда Куртулан (45+8).
Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов не принимал участия в этом матче из-за травмы.
Благодаря этой победе «Бешикташ» набрал 58 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Адана Демирспор» по-прежнему идет на последнем, 19-м месте, имея минус 2 балла.