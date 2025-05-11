Аймбетов отправил в нокдаун экс-игрока «Арсенала» во время матча

Инцидент случился в первом тайме, когда в борьбе за верховой мяч казахстанский нападающий гостей Абат Аймбетов отправил в нокдаун экс-футболиста лондонского «Арсенала» Габриэля Паулисту, выбив тому зуб. Несмотря на «травму», футболист сумел продолжить игру.