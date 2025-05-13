Оразов вернется в «Актобе»? Почему это выгодный трансфер для всех

Информация об интересе «Актобе» к футболисту уже всплыла от достаточно близкого к клубу источника. Из всех казахстанских клубов, сам Оразов, судя по его публичным комментариям и довольно частым упоминаниям в соцсетях, именно к «Актобе» прикипел особенно.

Этот союз потенциально выглядит позитивным не только по части коммуникации с болельщиками, но и с игровой точки зрения. Сейчас «Актобе» не хватает игрока именно такого плана. Есть большое количество фланговых игроков атаки и нападающих, но нет того, кто внес бы объема, креатива и конструктива.