Оразов вернется в «Актобе»? Почему это выгодный трансфер для всех

Оразов провалился в Европе?
Очередная попытка Оразова проявить себя в европейском клубе выходит противоречивой. С одной стороны, Дания, пожалуй, самый статусный и сложный зарубежный чемпионат, куда уезжал Рамазан и априори там было бы тяжело практически любому игроку из Казахстана. Однако, количество игрового времени у хавбека в 2025-м году критически низкое. Это, в том числе, сказывается на сборной, где Рамазан уже почти как год отошел на второй план и перестал быть важной опцией.
В «Силькеборге» нашли оптимальные сочетания, там заметна стабильность во всем и едва ли положение Оразова изменится в следующем сезоне, ведь клуб близок к очередному успеху в Кубке (вышли в финал) и тренерский штаб там наверняка сохранит свое место.
Датчане вряд ли отпустят игрока бесплатно, но могут отдать в аренду, учитывая, что его контракт действует до 2027 года.
Возвращение в КПЛ
Информация об интересе «Актобе» к футболисту уже всплыла от достаточно близкого к клубу источника. Из всех казахстанских клубов, сам Оразов, судя по его публичным комментариям и довольно частым упоминаниям в соцсетях, именно к «Актобе» прикипел особенно.
Этот союз потенциально выглядит позитивным не только по части коммуникации с болельщиками, но и с игровой точки зрения. Сейчас «Актобе» не хватает игрока именно такого плана. Есть большое количество фланговых игроков атаки и нападающих, но нет того, кто внес бы объема, креатива и конструктива.
Да, «Актобе» взял Данияра Усенова, но это игрок больше заточенный на атаку и к тому же пока не показавший себя на стабильном высоком уровне. Оразов способен сразу добавить качество, энергии, агрессии и характера.
Эта перезагрузка нужна и самому полазущитнику. В таком возрасте (27 лет) надо играть постоянно. К тому же, «Актобе» учитывая последние результаты, может стать теневым претендентом на титул КПЛ. Оразов в таком случае будет необходимым винтиком в еще неотлаженном механизме Вячеслава Левчука. Да и для самого Рамазана это тоже мотивация, ведь чемпионства в его карьере еще не было.