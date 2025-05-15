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Риск провала в Лиге чемпионов? «Кайрату» срочно нужны трансферы

«Кайрат» потерпел поражение от «Ордабасы» и вылетел из Кубка Казахстана, что указало на определенный кадровый дефицит алматинского клуба. Корреспондент Vesti.kz уверен, что команда Рафаэля Уразбахтина нуждается в усилении.

Источник: ФК "Кайрат"

Конечно, поражение в Кубке не говорит о каком-то значительном кризисе «Кайрата», но есть одна особенность нынешнего ростера «желто-черных». Сейчас практически любой болельщик алматинского клуба с вероятностью в 99 процентов знает, какой будет стартовый состав на тот или иной матч.

Тяжелые травмы Элдера Сантаны и Жоао Пауло максимально укоротили вариативность алматинцев в атакующей линии. Сейчас нападение «Кайрата» олицетворяют Дастан Сатпаев, Жоржиньо, Валерий Громыко и Георги Зария. Но в случае, если выпадает хотя бы один из них, проблемы уже просматриваются невооруженным взглядом.

Достойной альтернативы атакующим полузащитникам и нападающим у «Кайрата» просто нет. Да, если бы алматинцы были задействованы исключительно в КПЛ, такого состава может быть и хватило до конца сезона. Но летом график у команды Уразбахтина будет гораздо плотнее, напряженность игр, качество оппозиции сильно возрастет. И вот тогда точно потребуется глубина состава.
Рафаэль Радикович говорил, что ему стыдно за прошедший матч с «Ордабасы». Но, возможно, проблема как раз в отсутствии высокой конкуренции в составе. Нынешние игроки понимают, что их никто не подпирает. Пожалуй, лишь в обороне и среди вратарей есть определенный уровень конкуренции.

Именно поэтому «Кайрату» жизненно необходимы летние трансферы. В том числе это касается не только нападающих, но и полузащитников, как инсайдов, так и хавбека с функциями «восьмерки», поскольку Офри Арад и Дан Глейзер по-прежнему не выглядят полузащитниками, способными конструктивно созидать на уровне еврокубков.

Вероятно, финансовые возможности «Кайрата» по-прежнему не столь велики и поиск будет точечным. Учитывая последние сделки алматинцев, клуб скорее всего будет ориентирован на рынок свободных агентов или на игроков с возможностью аренды.