Риск провала в Лиге чемпионов? «Кайрату» срочно нужны трансферы

Достойной альтернативы атакующим полузащитникам и нападающим у «Кайрата» просто нет. Да, если бы алматинцы были задействованы исключительно в КПЛ, такого состава может быть и хватило до конца сезона. Но летом график у команды Уразбахтина будет гораздо плотнее, напряженность игр, качество оппозиции сильно возрастет. И вот тогда точно потребуется глубина состава.

Рафаэль Радикович говорил, что ему стыдно за прошедший матч с «Ордабасы». Но, возможно, проблема как раз в отсутствии высокой конкуренции в составе. Нынешние игроки понимают, что их никто не подпирает. Пожалуй, лишь в обороне и среди вратарей есть определенный уровень конкуренции.